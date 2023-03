3. Liga, Gruppe 1 Erster Sieg für Flumenthal nach drei Niederlagen – Nicola Mühlhauser mit Siegtor Nach drei Niederlagen in Serie hat Flumenthal am Samstag gegen Rüttenen einen Sieg feiern können. Das Team gewann zuhause 1:0.

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Flumenthal das einzige Tor der Partie gelang. In der 79. Minute schoss Nicola Mühlhauser das 1:0.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Flumenthal rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 9. Flumenthal hat bisher zweimal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Flumenthal tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Wangen a/A an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 26. März statt (14.00 Uhr, Staadfeld, Wangen a.Aare).

Mit der Niederlage rückt Rüttenen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zehn Punkten neu Platz 10. Rüttenen hat bisher dreimal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Rüttenen trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Grenchen 15 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (14.00 Uhr, Galmis, Rüttenen).

Telegramm: SC Flumenthal - FC Rüttenen 1:0 (0:0) - Sportplatz Kressmatt, Flumenthal – Tor: 79. Nicola Mühlhauser 1:0. – Flumenthal: Colin Henzi, Cédric Stampfli, Marlon Bachl, Veton Avduli, David Huber, Til Nordmann, Reto Marti, Nicolas Müller, Nico Maritz, Timo Grossenbacher, Nicola Mühlhauser. – Rüttenen: Jan Lüthy, Sven Fluri, Moritz Felber, Jeremias Emch, Flurin Gasser, Simon Nobs, Yannis Gschwind, Fabrizio Bur, Dominic Müller, Christopher Hasler, Sebastian Meister. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Datenstand: 18.03.2023 20:41 Uhr.

