3. Liga, Gruppe 2 Erster Sieg für Deitingen nach drei Niederlagen Erfolgserlebnis für Deitingen: Nach drei Niederlagen in Folge siegt das Team am Samstag auswärts gegen Oensingen 4:0.

(chm)

Simon Kofmel schoss Deitingen in der 13. Minute zur 1:0-Führung. Tim Stampfli sorgte in der 49. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Deitingen. Der gleiche Tim Stampfli war auch für das 3:0 Deitingen verantwortlich. Das letzte Tor der Partie erzielte Benjarong Körnli, der in der 73. Minute die Führung für Deitingen auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Artan Berisha von Oensingen erhielt in der 72. Minute die gelbe Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Deitingen eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.8 pro Spiel. Das bedeutet, dass Deitingen die achtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Oensingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.9 (Rang 10).

Keine Änderung in der Tabelle für Deitingen: Mit 32 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Deitingen hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Deitingen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Subingen (Platz 9). Das Spiel findet am 13. Mai statt (17.30 Uhr, Sportanlage Grabmatt, Deitingen).

Für Oensingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 10. Oensingen hat bisher viermal gewonnen, zehnmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Oensingen tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Dulliken an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (18.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Telegramm: FC Oensingen - FC Deitingen 0:4 (0:1) - Bechburg, Oensingen – Tore: 13. Simon Kofmel 0:1. 49. Tim Stampfli 0:2. 67. Tim Stampfli 0:3. 73. Benjarong Körnli 0:4. – Oensingen: Dzenan Isovic, Sandro Brunner, Nicola Zbären, Elvedin Bogucanin, Albin Rexhepi, Artan Berisha, Simon Saner, Simon Kubica, Emir Avdulovic, Mambo Baudryck Kiala Mingiedi, Daniel Frimpong. – Deitingen: Franco Kissling, Gimo Hodel, Marco Bieri, Benjarong Körnli, Jan Eberhard, Jonas Zuber, Olivier Niederer, Nicola Bucher, Tim Stampfli, Jonas Kofmel, Simon Kofmel. – Verwarnungen: 72. Artan Berisha.

