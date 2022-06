4. Liga, Gruppe 1 Erster Sieg für Blustavia nach drei Niederlagen Sieg für Blustavia nach drei Niederlagen in Folge. Gegen Leuzigen gewinnt Blustavia am Sonntag zuhause 4:1.

(chm)

Leuzigen ging in der 7. Minute 1:0 in Führung, als Elia Leiser ins eigene Tor traf. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Giovanni Tesoro, sorgte in der 28 für den Ausgleich für Blustavia. In der 55. Minute war es an Kevin Lopez, Blustavia 2:1 in Führung zu bringen.

Das Eigentor von Silas Hanyecz (58. Minute) bedeutete die 3:1-Führung für Blustavia. Pascal Huber schoss das 4:1 (73. Minute) für Blustavia und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Abwehr von Leuzigen kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 7).

Blustavia machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 28 Punkten auf Rang 5. Blustavia hat bisher neunmal gewonnen, zwölfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Blustavia ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Leuzigen verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Leuzigen ist es bereits die 14. Niederlage der laufenden Saison. Fünf Spiele von Leuzigen gingen unentschieden aus.

Für Leuzigen ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: SC Blustavia - FC Leuzigen 4:1 (1:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 7. Eigentor (Elia Leiser) 0:1.28. Giovanni Tesoro (Penalty) 1:1.55. Kevin Lopez 2:1. 58. Eigentor (Silas Hanyecz) 3:1.73. Pascal Huber 4:1. – Blustavia: Kastriot Uka, Gökten Figenergül, Elia Leiser, Fabian Mollet, Joseph Von Sury, Ahmad Alshmare, Marco Ciancimino, Pascal Huber, Kevin Lopez, Giovanni Tesoro, Arian Gashi. – Leuzigen: Maël Tanner, Sandro Fleuti, Valerian Mollet, Silvan Bläsi, Alessio Schwab, Marco Wyss, Alpha Barry, Raphael Meer, Lars Robin Lüthi, Marco Rosario Renda, Kevin Schönmann. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

