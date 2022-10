4. Liga, Gruppe 2 Erster Sieg für Biberist nach drei Niederlagen – Entscheidung in der Schlussminute Gegen Welschenrohr gewinnt Biberist am Samstag zum ersten Mal nach drei Niederlagen in Serie. Das Team gewann auswärts 3:2.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Biberist das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 92. Minute war Michael Rebennack.

In der 1. Minute hatte Patrick Stuber zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für sein Team erzielt. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 24, als Jonas Müller für Welschenrohr erfolgreich war. Jonas Müller war auch gleich für die 2:1-Führung (31. Minute) für Welschenrohr verantwortlich. Gleichstand stellte Patrick Stuber durch seinen Treffer für Biberist in der 73. Minute her.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Stefan Husistein von Welschenrohr erhielt in der 74. Minute die gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.8 Toren pro Spiel ist Biberist bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Biberist. Mit 18 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Biberist hat bisher sechsmal gewonnen und dreimal verloren.

Biberist spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Post Solothurn (Platz 7). Das Spiel findet am 22. Oktober statt (19.15 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Nach der Niederlage büsst Welschenrohr einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit acht Punkten auf Rang 11. Für Welschenrohr war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Welschenrohr verlor zudem erstmals zuhause.

Mit dem fünftplatzierten FC Klus-Balsthal kriegt es Welschenrohr als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 21. Oktober statt (20.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Telegramm: FC Welschenrohr - FC Biberist 2:3 (2:1) - Mühlacker, Welschenrohr – Tore: 1. Patrick Stuber 0:1. 24. Jonas Müller 1:1. 31. Jonas Müller 2:1. 73. Patrick Stuber 2:2. 92. Michael Rebennack 2:3. – Welschenrohr: Marc Faganello, David Hänni, Patrick Hänni, Robin Eggenschwiler, Stefan Husistein, Konrad Zeuner, Jürg Stoller, Dominic Gribi, Fasil Berhanu, Jonas Müller, Remo Jenzer. – Biberist: Dominik Tschanz, Dario Jäggi, Nicola Keller, Janis Frölich, Romeo Grossen, Pascal Flury, Michael Rebennack, Marco Flury, Marc Geissbühler, Marco Affolter, Patrick Stuber. – Verwarnungen: 74. Stefan Husistein.

