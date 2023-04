4. Liga, Gruppe 1 Erster Sieg für Bellach nach vier Niederlagen Sieg für Bellach nach vier Niederlagen in Serie. Gegen Türkischer SC gewinnt Bellach am Sonntag auswärts 6:1.

Drei seiner Tore schoss Bellach in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit.

Türkischer SC war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 56. Minute zum zwischenzeitlichen 1:3.

Die Torschützen für Bellach waren: Qëndrim Elezi (2 Treffer), Dagmawi Kana (2 Treffer), Yitbarek Kana (1 Treffer) und Shaban Arifi (1 Treffer). Einziger Torschütze für Türkischer SC war: Amir Plakaj (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Sven Müller von Bellach erhielt in der 58. Minute die gelbe Karte.

In den bisherigen Spielen ist Bellach nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.7. Das bedeutet, dass Bellach die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 9 mit durchschnittlich 3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Türkischer SC kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.7 (Rang 11).

Bellach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 8. Bellach hat bisher dreimal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Bellach konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Bellach geht es zuhause gegen FC Gerlafingen (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

In der Tabelle wirkt sich die Niederlage für Türkischer SC so aus, dass das Team neu auf dem letzten Platz liegt. Nach 15 Spielen hat das Team sieben Punkte. Es verliert einen Platz. Für Türkischer SC war es bereits die sechste Niederlage in Serie.

Für Türkischer SC geht es auswärts gegen FC Bettlach (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 24. April statt (20.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: Türkischer SC Solothurn a - FC Bellach 1:6 (0:3) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 8. Yitbarek Kana 0:1. 20. Dagmawi Kana 0:2. 23. Shaban Arifi 0:3. 56. Amir Plakaj (Penalty) 1:3.62. Qëndrim Elezi 1:4. 83. Qëndrim Elezi 1:5. 85. Dagmawi Kana 1:6. – Türkischer SC: Emre Genc, Hidayet Ebeoglu, Sinan Ückilinc, Ahmet Can Korkut, Otto Dedding, Nihat Kilic, Amir Plakaj, Furkan Dagci, David Tamby, Kadir Sari, Arif Aslaner. – Bellach: Tim Fawer, Leonis Bajraktaraj, Domenik Pervorfi, Sven Müller, Janis Faoro, Till Schranz, Yitbarek Kana, Shaban Arifi, Herolind Asani, Qëndrim Elezi, Dagmawi Kana. – Verwarnungen: 58. Sven Müller.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

