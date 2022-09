4. Liga, Gruppe 2 Erster Saisonsieg für Klus-Balsthal gegen Mümliswil – Luca Rubitschung mit drei Toren Erster Saisonsieg für Klus-Balsthal nach vier Spielen: Die Mannschaft hat am Samstag zuhause beim 4:1 gegen Mümliswil zum ersten Mal drei Punkte geholt.

Das erste Tor der Partie fiel für Klus-Balsthal: Luca Rubitschung brachte seine Mannschaft in der 8. Minute 1:0 in Führung. In der 16. Minute traf Damian Ackermann für Mümliswil zum 1:1-Ausgleich. Luca Rubitschung brachte Klus-Balsthal 2:1 in Führung (47. Minute).

In der 64. Minute baute Mirco Fischer den Vorsprung für Klus-Balsthal auf zwei Tore aus (3:1). Luca Rubitschung schoss das 4:1 (68. Minute) für Klus-Balsthal und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.er Traf zum dritten Mal.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Klus-Balsthal erhielten Mattia Christ (32.) und Mirco Fischer (60.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Mümliswil.

Klus-Balsthal verbessert sich in der Tabelle von Rang 12 auf 9. Das Team hat vier Punkte. Klus-Balsthal hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Klus-Balsthal geht es in einem Auswärtsspiel gegen Türkischer SC Solothurn b (Platz 6) weiter. Die Partie findet am Mittwoch (14. September) statt (20.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

In der Tabelle verliert Mümliswil Plätze und zwar von Rang 11 auf 12. Das Team hat einen Punkt. Für Mümliswil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mümliswil spielt zum nächsten Mal daheim gegen ASI Superga 1957 (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (13. September) (20.00 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Telegramm: FC Klus-Balsthal - FC Mümliswil 4:1 (2:1) - Sportplatz Moos, Balsthal – Tore: 8. Luca Rubitschung 1:0. 16. Damian Ackermann 1:1. 47. Luca Rubitschung 2:1. 64. Mirco Fischer 3:1. 68. Luca Rubitschung 4:1. – Klus-Balsthal: Arbërim Berisha, Simon Bader, Sasa Martinovic, Josip Grgic, Mattia Christ, Mirco Fischer, Eric Ackermann, Mario Linder, Shanthosh Chanthirasegaram, Kevin Saner, Luca Rubitschung. – Mümliswil: Fabian Minder, Raffael Kamber, Damian Ackermann, Patrick Wehrli, Sebastian Gisler, Roger Wehrli, Mirco Allemann, Nils Allemann, Tobias Glatzfelder, Christian Bader, Dominik Dubach. – Verwarnungen: 32. Mattia Christ, 60. Mirco Fischer.

