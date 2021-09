3. Liga, Gruppe 2 Erster Saisonsieg für Iliria gegen Biberist Erster Saisonsieg für Iliria nach sieben Spielen: Die Mannschaft hat am Mittwoch zuhause beim 3:0 gegen Biberist zum ersten Mal drei Punkte geholt.

(chm)

Das erste Tor für Iliria fiel in der 36 Minute (Bleron Dakaj). Den Sieg sicherte sich das Team in der Schlussphase: Per Penalty erhöhte Shkumbim Qallakaj in der 89. Minute zum 2:0 für Iliria. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Fitim Sadriji in der 92. Minute, als er für Iliria zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Iliria, Fisnik Aliti (80.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Biberist, Romeo Grossen (85.) kassierte sie.

Die Abwehr von Biberist kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Iliria bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit fünf Punkten auf Rang 11. Der erste Sieg der Saison für Iliria folgt nach vier Niederlagen und zwei Unentschieden. Iliria konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Iliria in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Subingen. Die Partie findet am Samstag (2. Oktober) statt (18.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Biberist verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Biberist hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Sechs Spiele gingen verloren.

Mit dem sechstplatzierten FC Leuzigen kriegt es Biberist als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am Samstag (2. Oktober) statt (18.15 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Telegramm: FC Iliria - FC Biberist 3:0 (1:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 36. Bleron Dakaj (Penalty) 1:0.89. Shkumbim Qallakaj (Penalty) 2:0.92. Fitim Sadriji 3:0. – Iliria: Burim Saciri, Shkumbim Qallakaj, Fitim Racipi, David Spaqi, Hasan Gedici, Gjems Frrokaj, Fitim Sadriji, Besar Dakaj, Ilir Gashi, Bleron Dakaj, Afrim Redzepi. – Biberist: Sascha Heri, Leon Schmid, Fabio Buri, Nicola Keller, Janis Frölich, Pascal Flury, Michael Rebennack, Marc Geissbühler, Marco Flury, Raphael Stuber, Drenis Dakaj. – Verwarnungen: 80. Fisnik Aliti, 85. Romeo Grossen.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Deitingen - SC Blustavia 0:3, FC Gerlafingen - FC Subingen 1:3, FC Iliria - FC Biberist 3:0, FC Niederbipp - FC Zuchwil 3:3, FC Rüttenen - FC Selzach 2:2

Tabelle: 1. FC Zuchwil 7 Spiele/19 Punkte (16:7). 2. SC Blustavia 7/18 (18:3), 3. FC Subingen 7/16 (19:5), 4. FC Gerlafingen 7/15 (20:9), 5. FC Rüttenen 7/11 (13:11), 6. FC Leuzigen 7/8 (13:17), 7. FC Bettlach 7/7 (6:13), 8. FC Selzach 7/6 (14:24), 9. FC Niederbipp 7/6 (15:19), 10. FC Deitingen 7/5 (4:10), 11. FC Iliria 7/5 (15:19), 12. FC Biberist 7/1 (2:18).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.09.2021 21:37 Uhr.

