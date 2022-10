Frauen 2. Liga Erster Saisonsieg für Baden 1897 gegen Entfelden Erster Saisonsieg für Baden 1897 nach neun Spielen: Die Mannschaft hat am Sonntag zuhause beim 4:0 gegen Entfelden zum ersten Mal drei Punkte geholt.

(chm)

In der 39. Minute gelang Diana Vincenzi der Führungstreffer zum 1:0 für Baden 1897. Nur sechs Minute später traf Diana Vincenzi erneut, so dass es in der 45. Minute 2:0 für Baden 1897 hiess. Baden 1897 erhöhte in der 56. Minute seine Führung durch Ladina Krebs weiter auf 3:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Angelica Corbat, die in der 89. Minute die Führung für Baden 1897 auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Dominique Maron von Baden 1897 erhielt in der 64. Minute die gelbe Karte.

Dass Baden 1897 gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen neun Spielen 1.9 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Baden 1897 die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 9 mit durchschnittlich 3.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Entfelden kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 38 Tore in neun Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 4.2 Toren pro Spiel (Rang 10).

Baden 1897 rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Fünf Punkte bedeuten Rang 11. Baden 1897 hat bisher einmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Baden 1897 trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Reinach (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (14.30 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Mit der Niederlage rückt Entfelden in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sechs Punkten neu Platz 10. Entfelden hat bisher zweimal gewonnen und siebenmal verloren.

Für Entfelden geht es auswärts gegen SC Blustavia (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (19.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: Baden-Wettingen - FC Entfelden 1 4:0 (2:0) - Stadion ESP, Baden – Tore: 39. Diana Vincenzi 1:0. 45. Diana Vincenzi 2:0. 56. Ladina Krebs 3:0. 89. Angelica Corbat 4:0. – Baden 1897: Nina Schweizer, Nadja Häfeli, Sheryl Hochuli, Diana Vincenzi, Zara Aschwanden, Angelica Corbat, Chiara Krebs, Julia Liechti, Daniela De Sousa Ribeiro, Dominique Maron, Sabrina Kantuzer. – Entfelden: Leonie Ludwig, Anja Marty, Murielle Clerc, Carmen Barmettler, Andrina Federspiel, Jasmin Maurer, Julia Müller, Manola Häfeli, Alina Oegerli, Fabienne Hirt, Sofia Serratore. – Verwarnungen: 64. Dominique Maron.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2022 01:35 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.