3. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Zuchwil gegen Rüttenen – Siegtreffer in 88. Minute Zuchwil reiht Sieg an Sieg: Gegen Rüttenen hat das Team am Donnerstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:2

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Zuchwil das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 88. Minute war Noe Loosli.

Oguzalp Baladin hatte mit dem ersten Tor der Partie (1. Minut.) zuchwil 1:0 in Führung gebracht. Per Penalty erhöhte Nicola Mühlhauser in der 20. Minute zum 2:0 für Zuchwil. Dank dem Treffer von Kevin Guggisberg (70.) reduzierte sich der Rückstand für Rüttenen auf ein Tor (1:2). Der Ausgleich für Rüttenen fiel in der 85. Minute (Sebastian Meister).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Zuchwil hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.5 Mal pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Zuchwil nicht verändert. Das Team liegt mit 43 Punkten auf Rang 3. Zuchwil hat bisher 13mal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Zuchwil in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Selzach. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (10. Mai) (20.15 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Für Rüttenen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 6. Rüttenen hat bisher sechsmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Rüttenen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Bettlach (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 12. Mai (20.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: FC Rüttenen - FC Zuchwil 2:3 (0:2) - Galmis, Rüttenen – Tore: 1. Oguzalp Baladin 0:1. 20. Nicola Mühlhauser (Penalty) 0:2.70. Kevin Guggisberg 1:2. 85. Sebastian Meister 2:2. 88. Noe Loosli 2:3. – Rüttenen: Jan Lüthy, Sven Fluri, Moritz Felber, Jeremias Emch, Lamin Singhateh, Yannis Gschwind, Sven Hürzeler, Fabrizio Bur, Kevin Guggisberg, Sebastian Meister, Simon Nobs. – Zuchwil: Gianluca Argenziano, Noe Loosli, Tim Hess, Flavio Valadares Lopes, Igor Ranfaldi, Miguel Cardenas, Leunor Ramadani, Mario Belakusic, Karanjot Dhillon, Oguzalp Baladin, Nicola Mühlhauser. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

