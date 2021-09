3. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Zuchwil gegen Iliria Zuchwil reiht Sieg an Sieg: Gegen Iliria hat das Team am Sonntag bereits den fünften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 2:0

(chm)

In der 3. Minute war es an Leutrim Ramadani, Zuchwil 1:0 in Führung zu bringen. Der gleiche Leutrim Ramadani war in der 55. Minute auch für das 2:0 für Zuchwil verantwortlich.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Mete Karabulut von Iliria erhielt in der 65. Minute die gelbe Karte.

Zuchwil spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.4 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 8 erzielten Toren Rang 9.

Zuchwil behauptet sich mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach fünf Spielen hat das Team 15 Punkte. Zuchwil hat bisher immer gewonnen, nämlich fünfmal.

Für Zuchwil geht es zuhause gegen FC Leuzigen (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 25. September statt (17.00 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Für Iliria hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwei Punkten auf Rang 10. Für Iliria ist es bereits die dritte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Iliria gingen unentschieden aus.

Auf Iliria wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das neuntplatzierte Team FC Bettlach, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 25. September statt (17.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: FC Iliria - FC Zuchwil 0:2 (0:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 3. Leutrim Ramadani 0:1. 55. Leutrim Ramadani 0:2. – Iliria: Burim Saciri, Kaan Sahin, Dardan Llugaliu, Mete Karabulut, Gjems Frrokaj, Fitim Racipi, Ilir Gashi, Erkan Rahmanoski, Bleron Dakaj, Afrim Redzepi, Fitim Sadriji. – Zuchwil: Gianluca Argenziano, Noe Loosli, Tim Hess, Flavio Valadares Lopes, Igor Ranfaldi, Batuhan Yilmaz, Batuhan Baladin, Oguzalp Baladin, Karanjot Dhillon, Anil Eren, Leutrim Ramadani. – Verwarnungen: 65. Mete Karabulut.

Tabelle: 1. FC Zuchwil 5 Spiele/15 Punkte (8:2). 2. FC Subingen 5/12 (14:2), 3. SC Blustavia 5/12 (13:2), 4. FC Gerlafingen 5/12 (15:5), 5. FC Rüttenen 4/9 (9:6), 6. FC Leuzigen 5/7 (10:11), 7. FC Selzach 5/5 (11:19), 8. FC Deitingen 5/4 (2:5), 9. FC Bettlach 5/3 (3:12), 10. FC Iliria 5/2 (12:17), 11. FC Niederbipp 4/1 (8:14), 12. FC Biberist 5/1 (1:11).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.09.2021 01:29 Uhr.