3. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Welschenrohr gegen Oensingen Welschenrohr reiht Sieg an Sieg: Gegen Oensingen hat das Team am Mittwoch bereits den dritten Sieg in Folge( in vier Spielen) feiern können. Das Resultat lautete 3:0

(chm)

Marco Hug traf in der 34. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Welschenrohr. Welschenrohr baute die Führung in der 47. Minute (Kevin Widmer) weiter aus (2:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Philippe Wehrli, der in der 68. Minute die Führung für Welschenrohr auf 3:0 ausbaute.

Bei Oensingen erhielten Eldin Dervisevic (50.), Simon Saner (85.) und Albin Demiraj (93.) eine gelbe Karte. Bei Welschenrohr erhielten Lars Altermatt (61.) und Yannick Antenen (85.) eine gelbe Karte.

Unverändert liegt Welschenrohr auf Rang 2. Das Team hat zehn Punkte. Welschenrohr hat bisher dreimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Welschenrohr in einem Heimspiel gegen das erstplatzierte Team FC Dulliken zum Spitzenduell an. Die Partie findet am Samstag (11. September) statt (18.00 Uhr, Mühlacker, Welschenrohr).

Oensingen rutscht in der Tabelle von Rang 5 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Oensingen hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Oensingen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Hägendorf (Platz 9). Das Spiel findet am Samstag (11. September) statt (17.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Telegramm: FC Oensingen - FC Welschenrohr 0:3 (0:1) - Bechburg, Oensingen – Tore: 34. Marco Hug 0:1. 47. Kevin Widmer 0:2. 68. Philippe Wehrli 0:3. – Oensingen: Luan Neuhaus, Sandro Brunner, Elvedin Bogucanin, Rinor Beqiri, Emrah Memisevic, Ahmet Mumdzic, Albin Demiraj, Behar Bilalli, Emir Avdulovic, Simon Saner, Eldin Dervisevic. – Welschenrohr: Ivo Teutschmann, Florian Wyss, Yannick Antenen, Claudio Stampfli, Patrick Eggenschwiler, Philippe Wehrli, Lars Altermatt, Kevin Widmer, Elias Mägli, Leon Isaj, Marco Hug. – Verwarnungen: 50. Eldin Dervisevic, 61. Lars Altermatt, 85. Yannick Antenen, 85. Simon Saner, 93. Albin Demiraj.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Dulliken - FC Egerkingen 6:0, FC Oensingen - FC Welschenrohr 0:3, SC Flumenthal - FC Hägendorf 0:3, FC Wangen a/A - FC Kestenholz 3:0, FC Wangen b.O. - FC Däniken-Gretzenbach 3:3, FC Riedholz - FC Winznau 6:0

Tabelle: 1. FC Dulliken 4 Spiele/12 Punkte (13:2). 2. FC Welschenrohr 4/10 (14:5), 3. FC Riedholz 4/9 (18:6), 4. FC Wangen a/A 4/7 (13:7), 5. FC Kestenholz 4/6 (4:6), 6. FC Oensingen 4/6 (9:11), 7. FC Däniken-Gretzenbach 4/5 (7:10), 8. FC Wangen b.O. 4/5 (10:10), 9. FC Hägendorf 4/4 (10:11), 10. SC Flumenthal 4/3 (6:11), 11. FC Winznau 4/1 (4:13), 12. FC Egerkingen 4/0 (5:21).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.09.2021 00:00 Uhr.