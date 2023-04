3. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Wangen a.A. gegen Iliria Wangen a.A. setzt seine Siegesserie auch gegen Iliria fort. Das 4:1 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Luka Franic für Wangen a.A. In der 32. Minute traf er zum 1:0. Patrick Haas erhöhte in der 35. Minute zur 2:0-Führung für Wangen a.A. In der 44. Minute gelang Iliria (Bleron Dakaj) der Anschlusstreffer (1:2).

Wangen a.A. baute die Führung in der 54. Minute (Fabian Pfister) weiter aus (3:1). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Luka Franic in der 56. Minute, als er für Wangen a.A. zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Wangen a.A., nämlich für Tarik Koca (89.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Iliria, Livio Nava (53.) kassierte sie.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Wangen a.A.: Total schoss das Team 51 Tore in 16 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.2 Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Iliria ein relativ häufiges Phänomen. Die total 44 Gegentore in 16 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.8 Toren pro Match (Rang 10).

Wangen a.A. bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 33 Punkte bedeuten Rang 2. Für Wangen a.A. ist es der dritte Sieg in Serie.

Für Wangen a.A. geht es auswärts gegen GS Italgrenchen (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 23. April statt (14.00 Uhr, Sportplatz Riedern, Grenchen).

Für Iliria hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 8. Iliria hat bisher viermal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Iliria geht es zuhause gegen FC Attiswil (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (11.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Wangen a/A - FC Iliria 4:1 (2:1) - Staadfeld, Wangen a.Aare – Tore: 32. Luka Franic 1:0. 35. Patrick Haas 2:0. 44. Bleron Dakaj 2:1. 54. Fabian Pfister 3:1. 56. Luka Franic 4:1. – Wangen a.A.: Tim Stampfli, Sederic Wahlen, Felix Barrer, Andreas Trösch, Noé Jegerlehner, Patrick Haas, Fabian Pfister, Jan Nguyen, Luka Franic, Raphael Stalder, Jan Allemann. – Iliria: Leotrim Saliji, Mentor Spaqi, Mete Karabulut, Besar Dakaj, Leon Pervorfi, Livio Nava, Edis Aziri, Altin Dakaj, Egzon Mustafi, Bleron Dakaj, Mead Demiri. – Verwarnungen: 53. Livio Nava, 89. Tarik Koca.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.04.2023 14:49 Uhr.