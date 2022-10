4. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Türkischer SC gegen Selzach Türkischer SC reiht Sieg an Sieg: Gegen Selzach hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:1

(chm)

Selzach ging zunächst in der 14. Minute in Führung, als Matthias Müller zum 1:0 traf. Nur drei Minuten später schaffte Yusuf Camkiran aber den Ausgleich für Türkischer SC. Mücahit Arslan erzielte in der 35. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Türkischer SC. Mit dem 3:1 für Türkischer SC schoss Can Simsir das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Türkischer SC sah Ahmet Can Korkut (51.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Bedir Polat (10.) und Furkan Dagci (90.). Bei Selzach sah Tobias Stauffer (86.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Pascal Amiet (73.) und Janick Bieli (85.).

Zahlreiche Gegentore sind für Selzach ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.7 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Defensive 26 Tore hinnehmen musste (Rang 12).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Türkischer SC. 16 Punkte bedeuten Rang 3. Türkischer SC hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Türkischer SC auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team Haltener SV. Diese Begegnung findet am 15. Oktober statt (19.00 Uhr, Spiegelberg, Halten).

Selzach verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Selzach war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Für Selzach geht es zuhause gegen ASI Superga 1957 (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 16. Oktober statt (13.00 Uhr, Zilweg, Selzach).

Telegramm: Türkischer SC Solothurn b - FC Selzach b 3:1 (3:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 14. Matthias Müller 0:1. 17. Yusuf Camkiran 1:1. 35. Mücahit Arslan 2:1. 37. Can Simsir 3:1. – Türkischer SC: Emre Genc, Murat Akyüz, Kerem Berber, Bedir Polat, Ahmet Can Korkut, Sean Fossati, Can Simsir, Achim Razoare, Arda Dönmez, Yusuf Camkiran, Mücahit Arslan. – Selzach: Yannik Lüdi, Janick Bieli, Pascal Amiet, Tobias Stauffer, Luca Veronica, Kevin Pfister, Matthias Müller, Mikaele Endu, Lars Jenni, Italo Foschini, Andry Amiet. – Verwarnungen: 10. Bedir Polat, 73. Pascal Amiet, 85. Janick Bieli, 90. Furkan Dagci – Ausschlüsse: 51. Ahmet Can Korkut, 86. Tobias Stauffer.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2022 04:33 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.