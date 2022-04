4. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Türkischer SC gegen Riedholz – Später Siegtreffer Türkischer SC reiht Sieg an Sieg: Gegen Riedholz hat das Team am Sonntag bereits den sechsten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:2

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Türkischer SC das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 89. Minute war Ensar Ciftci.

Kubilay Altintaç hatte mit dem ersten Tor der Partie (15. Minut.) türkischer SC 1:0 in Führung gebracht. Zum Ausgleich für Riedholz traf Luca Weck in der 65. Minute. Haydar Gökgül traf in der 71. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Türkischer SC. Riedholz glich in der 85. Minute durch Lennart Horn aus.

Bei Riedholz sah Nicola Gamba (92.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Nicola Gamba (89.) und Fabian Feier (92.). Eine Verwarnung gab es für Türkischer SC, nämlich für Kubilay Altintaç (89.).

Die Offensive von Türkischer SC hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.1 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Riedholz ein relativ häufiges Phänomen. Die total 42 Gegentore in 14 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match (Rang 11).

Die Tabellensituation bleibt für Türkischer SC unverändert. Das Team liegt mit 35 Punkten auf Rang 2. Für Türkischer SC ist es der sechste Sieg in Serie.

Türkischer SC spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Welschenrohr (Rang 10). Diese Begegnung findet am 24. April statt (13.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Riedholz verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Riedholz hat bisher zweimal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Riedholz trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Welschenrohr (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 19. April (20.00 Uhr, Mühlacker, Welschenrohr).

Telegramm: Türkischer SC Solothurn b - FC Riedholz 3:2 (1:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 15. Kubilay Altintaç 1:0. 65. Luca Weck 1:1. 71. Haydar Gökgül 2:1. 85. Lennart Horn 2:2. 89. Ensar Ciftci (Penalty) 3:2. – Türkischer SC: Emre Genc, Tolunay Yildiz, Ahmet Can Korkut, Bedir Polat, Luca Veronica, Kerem Berber, Kaan Dikbas, Ensar Ciftci, Murat Akyüz, Kubilay Altintaç, Haydar Gökgül. – Riedholz: Fabian Feier, Cédric Binz, Simon Zysset, Janis Büttiker, Adrian Canaj, Fabio Zambetti, Luca Weck, Noah Krapl, Marc Schär, Joel Binz, Leandro Ceravolo. – Verwarnungen: 89. Kubilay Altintaç, 89. Nicola Gamba, 92. Fabian Feier – Ausschluss: 92. Nicola Gamba.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.04.2022 16:55 Uhr.