4. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Türkischer SC gegen Mümliswil Mümliswil lag gegen Türkischer SC deutlich vorne, nämlich 2:0 (12. Minute) - und verlor dennoch. Türkischer SC feiert einen 5:4-Heimsieg.

Das erste Tor der Partie erzielte Christian Bader für Mümliswil. In der 6. Minute traf er zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Mümliswil stellte Lars Probst in Minute 12 her. Die 24. Minute brachte für Türkischer SC den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Armend Bediji.

Türkischer SC glich in der 61. Minute durch Can Simsir aus. Christian Bader traf in der 64. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Mümliswil. Gleichstand stellte Mücahit Arslan durch seinen Treffer für Türkischer SC in der 69. Minute her.

Kaan Sahin schoss Türkischer SC in der 74. Minute zur 4:3-Führung. In der 85. Minute baute Can Simsir den Vorsprung für Türkischer SC auf zwei Tore aus (5:3). In der Schlussphase kam Mümliswil noch auf 4:5 heran. Ryan Disler war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 90. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Bei Türkischer SC sah Salih Semiz (92.) die rote Karte. Gelb erhielt Armend Bediji (81.). Bei Mümliswil erhielten Patrick Wehrli (29.) und Sandro Bader (81.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Türkischer SC den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.8 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 17 Spielen, in denen die Offensive 47 Tore erzielte.

Die Abwehr von Mümliswil kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 44 Tore in 16 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.6 Toren pro Spiel (Rang 11).

Türkischer SC rückt mit dem Sieg an die Tabellenspitze vor. Nach 17 Spielen hat das Team 38 Punkte. Das Team verbessert sich um einen Platz. Für Türkischer SC ist es der vierte Sieg in Serie.

Türkischer SC spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: ASI Superga 1957 (Rang 10). Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (18.00 Uhr, Heidenegg, Derendingen).

Für Mümliswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 8. Mümliswil hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mümliswil spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Selzach b (Platz 12). Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (10.00 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Telegramm: Türkischer SC Solothurn b - FC Mümliswil 5:4 (1:2) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 6. Christian Bader 0:1. 12. Lars Probst 0:2. 24. Armend Bediji 1:2. 61. Can Simsir 2:2. 64. Christian Bader 2:3. 69. Mücahit Arslan 3:3. 74. Kaan Sahin 4:3. 85. Can Simsir 5:3. 90. Ryan Disler 5:4. – Türkischer SC: Emre Genc, Otto Dedding, Ahmet Can Korkut, Bedir Polat, Onur Can Cengiz, Berat Argun, Can Simsir, Nils Dudar, Armend Bediji, Mücahit Arslan, Salih Semiz. – Mümliswil: Ronnie Gertsch, Patrick Wehrli, Damian Ackermann, Sebastian Gisler, Nils Allemann, Mirco Eggenschwiler, Christian Wehrli, Fabian Bader, Dominik Dubach, Christian Bader, Lars Probst. – Verwarnungen: 29. Patrick Wehrli, 81. Armend Bediji, 81. Sandro Bader – Ausschluss: 92. Salih Semiz.

