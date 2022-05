Frauen 2. Liga Erneuter Sieg für Sissach gegen Solothurn Frauen – Mara Lessa trifft zum Sieg Sissach setzt seine Siegesserie auch gegen Solothurn Frauen fort. Das 2:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 20 Minuten: Gleichstand (0:0) hiess es wieder in der 36. Minute, als Nadia Nyffeler für Solothurn traf. Luana Pricoli traf in der 47. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Sissach. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Mara Lessa in der 56. Minute. Sie traf zum 2:0 für Sissach.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Tabellensituation bleibt für Sissach unverändert. 27 Punkte bedeuten Rang 6. Für Sissach ist es der dritte Sieg in Serie.

Sissach spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Villmergen 1 (Platz 11). Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (20.15 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Für Solothurn Frauen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 10. Für Solothurn Frauen war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Solothurn Frauen geht es zuhause gegen SC Blustavia (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (18.00 Uhr, Heidenegg, Derendingen).

Telegramm: FC Solothurn Frauen - SV Sissach 1:2 (0:0) - Heidenegg, Derendingen – Tore: 36. Nadia Nyffeler 0:0. 47. Luana Pricoli 0:1. 56. Mara Lessa 0:2. – Solothurn Frauen: Dana Scherrer, Gina Bellabarba, Lumnije Kadriu, Miriam Stampfli, Leonie Alder, Natalya Baird-Watson, Valeriana Sadriu, Noelle Andres, Luana Sortino, Joelle Schläfli, Nadia Nyffeler. – Sissach: Cristina Pieragostino, Sara Weber, Michelle Kohler, Fiona Thomann, Ana Maria Marinho Dos Santos, Jamie Barth, Ramona Hasler, Elisa Blattner, Maria Enz, Mara Lessa, Luana Pricoli. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

