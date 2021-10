Frauen 3. Liga Erneuter Sieg für Niederbipp gegen Fortuna Olten – Sara Diemand mit Siegtor Niederbipp setzt seine Siegesserie auch gegen Fortuna Olten fort. Das 2:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den siebten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Niederbipp geriet zunächst in Rückstand, als Delia Röösli in der 4. Minute die zwischenzeitliche Führung für Fortuna Olten gelang. In der 37. Minute glich Niederbipp jedoch aus und ging in der 64. Minute in Führung. Torschützinnen waren Fabiene Margerite Kiala und Sara Diemand.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Niederbipp zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.1 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 1).

Niederbipp bleibt Leader: Die Mannschaft steht nach zehn Spielen bei 21 Punkten. Niederbipp hat bisher siebenmal gewonnen und einmal verloren.

Die nächste Partie für Niederbipp steht nach der Winterpause auswärts gegen FC Dulliken (Platz 4) an. Die Partie findet am 19. März statt ( Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Mit der Niederlage rückt Fortuna Olten in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit elf Punkten neu Platz 6. Fortuna Olten hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Die nächste Partie für Fortuna Olten steht nach der Winterpause auswärts gegen Gäu Selection (Platz 3) an. Diese Begegnung findet am 20. März statt (11.30 Uhr, Aesch, Härkingen).

Telegramm: FC Fortuna Olten - FC Niederbipp b 1:2 (1:1) - Sportanlagen Kleinholz, Olten – Tore: 4. Delia Röösli 1:0. 37. Fabiene Margerite Kiala 1:1. 64. Sara Diemand 1:2. – Fortuna Olten: Manuela Segginger, Sonja Schwegler, Vlora Dibrani, Sonja Schauli, Kaltrina Abdyli, Melanie Kolic, Monika Nazariyan, Giulia Fulginiti, Fabienne Schmidlin, Nadine Andrik, Delia Röösli. – Niederbipp: Janine Studer, Larissa Borer, Evelyn Schoch Ritter, Manuela Dähler, Elena Volken, Patrizia Lisser, Caroline Bürgi, Lalin Sahin, Sara Diemand, Laura Büttler, Annina Allemann. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Klus-Balsthal - SC Blustavia 2:2, FC Fortuna Olten - FC Niederbipp b 1:2, FC Attiswil - FC Dulliken 2:0

Tabelle: 1. FC Niederbipp b 10 Spiele/21 Punkte (14:11). 2. SC Blustavia 10/17 (24:21), 3. Gäu Selection 9/16 (28:21), 4. FC Dulliken 10/16 (19:17), 5. FC Attiswil 10/12 (15:17), 6. FC Fortuna Olten 10/11 (33:31), 7. FC Klus-Balsthal 10/9 (13:15), 8. FC Grenchen 15 9/8 (12:25).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.10.2021 03:19 Uhr.

Mehr zum Solothurner Regionalsport:

«Christian Constantin hat uns den ganzen Kuchen weggegessen»: Dieter Schoch und die Achterbahn des Schiedsrichter-Lebens

Ogulcan Karakoyun vom FC Olten: «Ein solches Kribbeln habe ich schon lange nicht mehr gespürt als Trainer»

Der FC Trimbach mit der Euphorie des Aufsteigers und dem Punktemaximum

EHC Olten: Die unfassbare Geschichte des Eliot Antonietti