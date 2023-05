3. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Niederbipp gegen Dulliken – Manuel Fernando Alves Pereira entscheidet Spiel Niederbipp setzt seine Siegesserie auch gegen Dulliken fort. Das 2:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

Niederbipp geriet zunächst in Rückstand, als Danilo Esposito in der 28. Minute Dulliken 1:0 in Front brachte. Zwei Tore innerhalb von elf Minuten brachten aber für Niederbipp die Wende. Ferhat Capan schoss in der 67. Minute den Ausgleich, in der 78. Minute erzielte Manuel Fernando Alves Pereira den Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Niederbipp erhielten Laurin Zimmerli (34.) und Florian Latifi (89.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Dulliken erhielt: Dario Zürcher (21.)

In seiner Gruppe hat Niederbipp den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 49 Tore in 19 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.6 Toren pro Match.

Mit dem Sieg rückt Niederbipp um einen Platz nach vorne. Mit 33 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Niederbipp ist es der dritte Sieg in Serie.

Für Niederbipp geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Härkingen (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (18.00 Uhr, Aesch, Härkingen).

Trotz der Niederlage bleibt Dulliken auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 44 Punkte auf dem Konto. Nach zwei Siegen in Serie verliert Dulliken erstmals wieder.

Im nächsten Spiel trifft Dulliken zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Oensingen. Die Partie findet am 13. Mai statt (18.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Telegramm: FC Niederbipp - FC Dulliken 2:1 (0:1) - Niederfeld, Niederbipp – Tore: 28. Danilo Esposito 0:1. 67. Ferhat Capan (Penalty) 1:1.78. Manuel Fernando Alves Pereira 2:1. – Niederbipp: Benjamin Trösch, Cedric Mägli, Dominik Ryser, Laurin Zimmerli, Lukas Hügi, Tiago André Novo Ferreira, Niroj Poopalasingam, Misin Shala, David Blatancic, Ferhat Capan, Christian Rössler. – Dulliken: Zlatan Delic, Nilo Da Costa, Damian Buss, Astrit Brahimi, Jesper Noordijk, Dario Zürcher, Danilo Esposito, Adrian Annaheim, Josip Curic, William Guillen Concepcion, Ceyhun Kangal. – Verwarnungen: 21. Dario Zürcher, 34. Laurin Zimmerli, 89. Florian Latifi.

