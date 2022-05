4. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Kurdischer FC Solothurn gegen Türkischer SC Kurdischer FC Solothurn setzt seine Siegesserie auch gegen Türkischer SC fort. Das 3:0 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie.

(chm)

Sämtliche drei Tore für Kurdischer FC Solothurn fielen in nur 13 Minuten: Irfan Kozkiran erzielte in der 9. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Kurdischer FC Solothurn. In der 11. Minute baute Mehmet Bulut den Vorsprung für Kurdischer FC Solothurn auf zwei Tore aus (2:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Tayfun Demirci, der in der 22. Minute die Führung für Kurdischer FC Solothurn auf 3:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Kurdischer FC Solothurn viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 18 Spielen hat Kurdischer FC Solothurn durchschnittlich 3.2 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 3 mit durchschnittlich 2.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Türkischer SC ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 4 (Rang 12).

Kurdischer FC Solothurn bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 32 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Kurdischer FC Solothurn hat bisher zehnmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Kurdischer FC Solothurn geht es daheim gegen FC Bellach (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 15. Mai statt (13.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Türkischer SC verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Türkischer SC war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Türkischer SC trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Leuzigen (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (18.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: Türkischer SC Solothurn a - Kurdischer FC Solothurn 0:3 (0:3) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 9. Irfan Kozkiran 0:1. 11. Mehmet Bulut 0:2. 22. Tayfun Demirci 0:3. – Türkischer SC: Murat Yüksekkaya, Mesut Atici, Ahmet Can Korkut, Önder Altintac, Recep Ugur Varoglu, Arda Dönmez, Sinan Ückilinc, Mehmet Zeyni Erbek, Kerem Yildiz, Mansur Rassa, Festim Mehmeti. – Kurdischer FC Soloth: Ayhan Karakas, Taylan Demirci, Abdurrahman Demir, Ali Cokyasar, Namet Catak, Tayfun Demirci, Irfan Kozkiran, Murat Özdemir, Baris Kasakolu, Jeniban Sellathurai, Mehmet Bulut. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.05.2022 16:48 Uhr.