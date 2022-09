4. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Kurdischer FC Solothurn gegen Lommiswil Kurdischer FC Solothurn setzt seine Siegesserie auch gegen Lommiswil fort. Das 4:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie( in vier Spielen).

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Kurdischer FC Solothurn: Mehmet Bulut brachte seine Mannschaft in der 15. Minute 1:0 in Führung. Yohannes Okbamicheal erhöhte in der 18. Minute zur 2:0-Führung für Kurdischer FC Solothurn. Ein Eigentor (Yohannes Okbamicheal) in der 40. Minute bedeutete den Anschlusstreffer für Lommiswil zum 1:2.

In der 81. Minute baute Nishath Sathananthan den Vorsprung für Kurdischer FC Solothurn auf zwei Tore aus (3:1). Nishath Sathananthan war es auch, der in der 94. Minute Kurdischer FC Solothurn weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 4:1.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Kurdischer FC Solothurn erhielten Özgür Bünül (63.) und Ahmad Al Aboudi (85.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Lommiswil, Lukas Rindlisbacher (73.) kassierte sie.

Zahlreiche Gegentore sind für Lommiswil ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 13 Tore in vier Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.2 Toren pro Spiel (Rang 9).

In der Tabelle verbessert sich Kurdischer FC Solothurn von Rang 5 auf 2. Das Team hat neun Punkte. Kurdischer FC Solothurn hat bisher dreimal gewonnen und einmal verloren.

Kurdischer FC Solothurn bestreitet als nächstes zuhause das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team SC Blustavia. Die Partie findet am Dienstag (13. September) statt (20.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Lommiswil steht in der Tabelle neu auf Rang 5 (zuvor: 4). Das Team hat sechs Punkte. Für Lommiswil war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Lommiswil verlor zudem erstmals zuhause.

Auf Lommiswil wartet im nächsten Spiel auf fremdem Terrain das sechstplatzierte Team FC Luterbach, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am Dienstag (13. September) statt (20.00 Uhr, Schützenmatte, Luterbach).

Telegramm: FC Lommiswil - Kurdischer FC Solothurn 1:4 (1:2) - Neufeld, Bettlach – Tore: 15. Mehmet Bulut 0:1. 18. Yohannes Okbamicheal 0:2. 40. Eigentor (Yohannes Okbamicheal) 1:2.81. Nishath Sathananthan 1:3. 94. Nishath Sathananthan 1:4. – Lommiswil: Benjamin Schmid, Marc Sauter, Oliver Brunner, Marc Perriard, Adrian Pfeiffer, Etienne Waldner, Björn Zumofen, Manuel Güggi, Joel Müller, Luca Amati, Lukas Rindlisbacher. – Kurdischer FC Soloth: Serhat Demir, Namet Catak, Ali Cokyasar, Abdurrahman Demir, Irfan Kozkiran, Tayfun Demirci, Yohannes Okbamicheal, Özgür Bünül, Piraveen Pararajasingam, Isyan Saritoprak, Mehmet Bulut. – Verwarnungen: 63. Özgür Bünül, 73. Lukas Rindlisbacher, 85. Ahmad Al Aboudi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.09.2022 08:44 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.