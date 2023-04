3. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Klus-Balsthal gegen Deitingen Klus-Balsthal setzt seine Siegesserie auch gegen Deitingen fort. Das 3:0 auswärts am Dienstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

(chm)

David Fluri erzielte in der 25. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Klus-Balsthal. Mit seinem Tor in der 89. Minute brachte Benjamin Räuftlin Klus-Balsthal mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Mit einem weiteren Tor erhöhte Benjamin Räuftlin für Klus-Balsthal auf 3:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade ein Minuten.

Gelbe Karten gab es bei Klus-Balsthal für Reto Uebelhart (57.), Andri Affolter (62.) und Livio Studer (64.). Bei Deitingen erhielten Michael Ammon (37.) und Tobias Büttiker (87.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Klus-Balsthal zu den Besten: Total liess das Team 23 Tore in 16 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.4 Toren pro Spiel (Rang 2).

Dass Deitingen so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Im Schnitt lässt das Team 0.9 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 16 Spielen, in denen die Defensive 15 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Klus-Balsthal rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 29 Punkten auf Rang 4. Klus-Balsthal hat bisher achtmal gewonnen, dreimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Klus-Balsthal tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Dulliken an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am Samstag (22. April) statt (19.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Nach der Niederlage büsst Deitingen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 29 Punkten auf Rang 3. Deitingen hat bisher achtmal gewonnen, dreimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Deitingen spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Fortuna Olten (Rang 12). Die Partie findet am Samstag (22. April) statt (20.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Deitingen - FC Klus-Balsthal 0:3 (0:1) - Sportanlage Grabmatt, Deitingen – Tore: 25. David Fluri 0:1. 89. Benjamin Räuftlin 0:2. 90. Benjamin Räuftlin 0:3. – Deitingen: Franco Kissling, Michael Ammon, Marco Bieri, Benjarong Körnli, Simon Frei, Amar Hadzic, Jonas Zuber, Patrick Murer, Tim Stampfli, Jonas Kofmel, David Flury. – Klus-Balsthal: Zoran Andric, Roger Achermann, Noah Bruttel, Mostapha El Ouahmani, Luca Kamber, Marco Scherrer, Risto Petrovic, Manoel Jaus, Reto Uebelhart, David Fluri, Denis Kostadinovic. – Verwarnungen: 37. Michael Ammon, 57. Reto Uebelhart, 62. Andri Affolter, 64. Livio Studer, 87. Tobias Büttiker.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.04.2023 21:18 Uhr.