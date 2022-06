3. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Kestenholz gegen Winznau Kestenholz setzt seine Siegesserie auch gegen Winznau fort. Das 4:0 auswärts am Mittwoch bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Folge.

Felix Studer erzielte in der 9. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Kestenholz. Mit seinem Tor in der 21. Minute brachte Mike Uebelhart Kestenholz mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Kestenholz erhöhte in der 24. Minute seine Führung durch Philipp Häfeli weiter auf 3:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Nik Gerber, der in der 66. Minute die Führung für Kestenholz auf 4:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Kestenholz spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 1 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 47 geschossenen Toren Rang 5.

Die Tabellensituation hat sich für Kestenholz nicht verändert. Das Team liegt mit 44 Punkten auf Rang 3. Kestenholz hat bisher 14mal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Kestenholz ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Winznau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 9. Für Winznau ist es bereits die 13. Niederlage der laufenden Saison. Drei Spiele von Winznau gingen unentschieden aus.

Für Winznau ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Winznau - FC Kestenholz 0:4 (0:3) - Sportplatz Grien, Winznau – Tore: 9. Felix Studer 0:1. 21. Mike Uebelhart 0:2. 24. Philipp Häfeli 0:3. 66. Nik Gerber 0:4. – Winznau: Nico Kaser, Laurin Jäggi, Gianluigi De Pascali, Sascha Schuhmacher, Luca Keller, Florian Markert, Rafael Dietschi, Florian Binder, Adrian Annaheim, Dominic De Chiara, Noah Wegmüller. – Kestenholz: Oliver Kaufmann, Marc Taschler, Remo Flury, Rafael Ingold, Tim Gerber, Mike Uebelhart, Luis Filipe Da Silva Do Aido, Fabian Von Arx, Felix Studer, Simon Meier, Sacha Kissling. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

