3. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Kestenholz gegen Niederbipp – Felix Studer trifft zum Sieg Kestenholz setzt seine Siegesserie auch gegen Niederbipp fort. Das 2:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Kestenholz geriet zunächst in Rückstand, als Niklas Kunz in der 5. Minute die zwischenzeitliche Führung für Niederbipp gelang. In der 35. Minute glich Kestenholz jedoch aus und ging in der 80. Minute in Führung. Torschützen waren Lukas Hauri und Felix Studer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Niederbipp für Florian Latifi (50.) und Misin Shala (81.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Kestenholz, Nils Schneider (54.) kassierte sie.

Kestenholz hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 61 Tore in 21 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match.

Kestenholz machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 38 Punkten auf Rang 3. Für Kestenholz ist es der dritte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Kestenholz zuhause mit FC Oensingen (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 26. Mai (20.00 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Nach der Niederlage büsst Niederbipp zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 36 Punkten auf Rang 5. Nach vier Siegen in Serie verliert Niederbipp erstmals wieder.

Auf Niederbipp wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das sechstplatzierte Team FC Klus-Balsthal, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 26. Mai statt (20.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Telegramm: FC Niederbipp - FC Kestenholz 1:2 (1:1) - Niederfeld, Niederbipp – Tore: 5. Niklas Kunz 1:0. 35. Lukas Hauri 1:1. 80. Felix Studer 1:2. – Niederbipp: Benjamin Trösch, Tiago André Novo Ferreira, Laurin Zimmerli, Florian Latifi, Cedric Mägli, David Blatancic, Misin Shala, Christian Rössler, Muhamed Trumic, Joao Carlos Pereira Alves, Niklas Kunz. – Kestenholz: Oliver Kaufmann, Robin Anderegg, Fabian Von Arx, Manuel Bürgi, Marco Von Arx, Nik Gerber, Simon Meier, Luis Filipe Da Silva Do Aido, Mike Uebelhart, Lukas Hauri, Felix Studer. – Verwarnungen: 50. Florian Latifi, 54. Nils Schneider, 81. Misin Shala.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.05.2023 01:55 Uhr.