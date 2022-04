4. Liga, Gruppe 3 Erneuter Sieg für Härkingen gegen Olten Härkingen setzt seine Siegesserie auch gegen Olten fort. Das 5:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Folge.

Reto Gutschier schoss Härkingen in der 10. Minute zur 1:0-Führung. Härkingen baute die Führung in der 52. Minute (Sascha Studer) weiter aus (2:0). Yves Liechti baute in der 66. Minute die Führung für Härkingen weiter aus (3:0).

Härkingen erhöhte in der 74. Minute seine Führung durch Sascha Studer weiter auf 4:0. Yves Liechti schoss das 5:0 (76. Minute) für Härkingen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Härkingen hat in der Gruppe sowohl den besten Sturm wie auch die beste Abwehr. Das Team schiesst im Schnitt 4.2 Tore pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Olten ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Härkingen rückt mit dem Sieg an die Tabellenspitze vor. Nach 14 Spielen hat das Team 34 Punkte. Das Team verbessert sich um einen Platz. Härkingen hat bisher zehnmal gewonnen, nie verloren und viermal unentschieden gespielt.

Härkingen spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Kestenholz (Rang 9). Diese Begegnung findet am 20. April statt (20.15 Uhr, Aesch, Härkingen).

Für Olten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 10. Für Olten ist es bereits die siebte Niederlage der laufenden Saison. Fünf Spiele von Olten gingen unentschieden aus.

Für Olten geht es zuhause gegen FC Oensingen (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 19. April statt (20.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Härkingen - FC Olten 5:0 (1:0) - Aesch, Härkingen – Tore: 10. Reto Gutschier 1:0. 52. Sascha Studer 2:0. 66. Yves Liechti 3:0. 74. Sascha Studer 4:0. 76. Yves Liechti 5:0. – Härkingen: Luca Studer, Daniel Krupop, Benjamin Zeltner, Dominik Bhend, Manuel Scuderi, Marco Von Arx, Adrian Schöpfer, Paolo Scicchitano, Marco Nünlist, Reto Gutschier, Yves Liechti. – Olten: Johan Gass, Emre Gürsoy, Micha Steiner, Gian Leuenberger, Alexander Liu, Jose Maria Inigo Varona, Haris Begovic, Halid Kucukyildiz, Yilmaz Gültekin, Robin Witschi, Arben Brahimi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.04.2022 14:06 Uhr.