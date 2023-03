4. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Haltener SV gegen Wiedlisbach – Siegtreffer in 84. Minute Haltener SV reiht Sieg an Sieg: Gegen Wiedlisbach hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 1:0

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Haltener SV das einzige Tor der Partie gelang. Das 1:0 erzielte Michel Steiner in der 84. Minute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Wiedlisbach gab es vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Haltener SV für Simon Sterki (24.) und Claude Hohl (43.).

Haltener SV weiss sowohl in der Abwehr wie auch im Sturm zu überzeugen, liegt das Team doch in beiden Statistiken an der Spitze. Total schoss das Team 44 Tore in zwölf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.7 Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Haltener SV unverändert. 25 Punkte bedeuten Rang 3. Haltener SV hat bisher achtmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Haltener SV geht es daheim gegen FC Subingen (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 25. März statt (19.00 Uhr, Spiegelberg, Halten).

Wiedlisbach verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Wiedlisbach war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Wiedlisbach trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf ASI Superga 1957 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 25. März statt (19.00 Uhr, Gerzmatt, Wiedlisbach).

Telegramm: FC Wiedlisbach - Haltener SV 0:1 (0:0) - Gerzmatt, Wiedlisbach – Tor: 84. Michel Steiner 0:1. – Wiedlisbach: Jonas Koch, Mario Canonica, Tarik Koca, Aleksandar Starcevic, Sadik Jashari, Joel Schmitz, Markus Johny Fankhauser, Marko Franic, Rinor Jashari, Michael Nguyen, Ramon Kölliker. – Haltener SV: Daniel Bärtschi, Patrick Eyer, Claude Hohl, Simon Sterki, Cedrik Ochsenbein, Claude Biegajlo, Stefan Rohde, Michael Jost, Jonas Ernst, Kaan Akin, Simon Jost. – Verwarnungen: 24. Simon Sterki, 31. Markus Johny Fankhauser, 43. Claude Hohl, 53. Aleksandar Starcevic, 85. Dominik Dietrich, 90. Daniel Canonica.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

