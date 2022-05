3. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Hägendorf gegen Welschenrohr Hägendorf setzt seine Siegesserie auch gegen Welschenrohr fort. Das 4:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den achten Vollerfolg in Serie.

Den Auftakt machte Driton Hasani, der in der 20. Minute für Hägendorf zum 1:0 traf. Der Ausgleich für Welschenrohr fiel in der 28. Minute, als Livio Furrer ins eigene Tor traf. Sandro Schalt brachte Hägendorf 2:1 in Führung (35. Minute).

Noah Kurmann erhöhte in der 43. Minute zur 3:1-Führung für Hägendorf. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Sandro Schalt in der 78. Minute, als er für Hägendorf zum 4:1 traf.

Bei Hägendorf erhielten Lars Zimmermann (41.), Sandro Schalt (72.) und Dion Syla (88.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Welschenrohr, nämlich für Lars Altermatt (89.).

Die Offensive von Hägendorf hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.5 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Hägendorf: Das Team liegt mit 40 Punkten auf Rang 2. Für Hägendorf ist es der achte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Hägendorf in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Winznau. Diese Begegnung findet am Donnerstag (12. Mai) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Grien, Winznau).

Mit der Niederlage rückt Welschenrohr in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 27 Punkten neu Platz 6. Welschenrohr hat bisher achtmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Welschenrohr tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Kestenholz an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 15. Mai statt (14.00 Uhr, Mühlacker, Welschenrohr).

Telegramm: FC Hägendorf - FC Welschenrohr 4:1 (3:1) - Breite, Hägendorf – Tore: 20. Driton Hasani 1:0. 28. Eigentor (Livio Furrer) 1:1.35. Sandro Schalt 2:1. 43. Noah Kurmann 3:1. 78. Sandro Schalt 4:1. – Hägendorf: Nick Furrer, Livio Furrer, Claude Keller, Dominik Schalt, Dominik Bitterli, Lars Zimmermann, Miro Bürgin, Driton Hasani, Miro Blenke, Noah Kurmann, Sandro Schalt. – Welschenrohr: David Mägli, Marco Gribi, Michael Uebelhart, Yannick Antenen, Florian Wyss, Kevin Widmer, Lars Altermatt, Nicolas Studer, Leon Isaj, Marco Hug, Samuel Fink. – Verwarnungen: 41. Lars Zimmermann, 72. Sandro Schalt, 88. Dion Syla, 89. Lars Altermatt.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.05.2022 13:37 Uhr.