3. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Gerlafingen gegen Subingen Gerlafingen reiht Sieg an Sieg: Gegen Subingen hat das Team am Donnerstag bereits den achten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:1

Gerlafingen ging in der 30. Spielminute durch Dario Schneider in Führung, ehe Subingen in der 55. Minute (Julian Flükiger) der Ausgleich gelang. Per Penalty traf Philipp Breu in der 61. Minute zur 2:1-Führung für Gerlafingen. Mit dem 3:1 für Gerlafingen schoss Volkan Turhan das letzte Tor der Partie.

Bei Gerlafingen erhielten Salko Durakovic (15.), Beytullah Özdemir (82.) und Kevin Rickli (85.) eine gelbe Karte. Bei Subingen erhielten Benedikt Nützi (18.) und Simon Sterki (59.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Gerlafingen hat bislang häufig überzeugt: In 18 Spielen hat sie total 55 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.1 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Regel kassiert Subingen nicht so viele Tore wie gegen Gerlafingen. Die total 15 Gegentore in 18 Spielen bedeuten einen Schnitt von 0.8 Toren pro Match (Rang 1).

Gerlafingen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 43 Punkten auf Rang 2. Für Gerlafingen ist es der achte Sieg in Serie.

Gerlafingen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Deitingen (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 5. Mai (20.00 Uhr, Kirchacker, Gerlafingen).

Für Subingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 37 Punkten auf Rang 4. Subingen hat bisher elfmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Subingen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Iliria (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 8. Mai (11.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Subingen - FC Gerlafingen 1:3 (0:1) - Affolter, Subingen – Tore: 30. Dario Schneider 0:1. 55. Julian Flükiger 1:1. 61. Philipp Breu (Penalty) 1:2.91. Volkan Turhan 1:3. – Subingen: Thomas Witmer, Lukas Misteli, Simon Sterki, Julian Flükiger, Luca Huber, Kai Flury, Patrick Roth, Daniel Gebek, Benedikt Nützi, Yanick Kofmehl, Joshua Widmer. – Gerlafingen: Ivan Kristic, Biagio Prestifilippo, Salko Durakovic, Can Aykac, Shendrit Bytyqi, Dario Schneider, Dino Mujanovic, Francesco Vadala, Volkan Turhan, Beytullah Özdemir, Philipp Breu. – Verwarnungen: 15. Salko Durakovic, 18. Benedikt Nützi, 59. Simon Sterki, 82. Beytullah Özdemir, 85. Kevin Rickli.

