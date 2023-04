4. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Derendingen gegen Lommiswil – Lommiswil verliert nach drei Siegen Derendingen setzt seine Siegesserie auch gegen Lommiswil fort. Das 4:2 auswärts am Dienstag bedeutet bereits den 13. Vollerfolg in Folge( in 14 Spielen).

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Massimo Veronica für Derendingen. In der 4. Minute traf er zum 1:0. Derendingen baute die Führung in der 11. Minute (Ermin Basini) weiter aus (2:0). Derendingen erhöhte in der 27. Minute seine Führung durch Massimo Veronica weiter auf 3:0.

Derendingen erhöhte in der 34. Minute seine Führung durch Kubilay Altintaç weiter auf 4:0. In der 65. Minute verkleinerte Manuel Güggi den Rückstand von Lommiswil auf 1:4. Den Schlussstand stellte Tobias Vogt in der 86. Minute her, als er für Lommiswil auf 2:4 verkürzte.

Bei Derendingen erhielten Kubilay Altintaç (48.) und Mats Marti (90.) eine gelbe Karte. Bei Lommiswil erhielten Nico Schläppi (38.) und Florian Baumann (82.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Derendingen hat bislang häufig überzeugt: In 13 Spielen hat sie total 84 Tore erzielt, was einem Schnitt von 6 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Lommiswil ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 14 Spielen, in denen die Defensive 36 Tore hinnehmen musste (Rang 6).

Mit dem Sieg hält Derendingen seine Position an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 14 Spielen 42 Punkte auf dem Konto. Derendingen hat bisher immer gewonnen, nämlich 13mal.

Derendingen spielt zum nächsten Mal daheim gegen SC Blustavia (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (15. April) (18.00 Uhr, Heidenegg, Derendingen).

Für Lommiswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 7. Nach drei Siegen in Serie verliert Lommiswil erstmals wieder.

Im nächsten Spiel kriegt es Lommiswil in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team Kurdischer FC Solothurn. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (16. April) (13.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Lommiswil - SC Derendingen 2:4 (0:4) - Neufeld, Bettlach – Tore: 4. Massimo Veronica 0:1. 11. Ermin Basini 0:2. 27. Massimo Veronica 0:3. 34. Kubilay Altintaç 0:4. 65. Manuel Güggi 1:4. 86. Tobias Vogt 2:4. – Lommiswil: Benjamin Schmid, Marc Perriard, Marc Sauter, Ronny Salzmann, Adrian Pfeiffer, Florian Vogt, Manuel Güggi, Matthias Vogt, Raphael Vogt, Lauro Baumann, Nico Schläppi. – Derendingen: Giuseppe Veronica, Yakob Boukhris, David Steiner, Aleksandar Djakovic, Ibrahim Cil, Massimo Veronica, Kubilay Altintaç, Baris Karatas, Mats Marti, Rodrigue Dor, Ermin Basini. – Verwarnungen: 38. Nico Schläppi, 48. Kubilay Altintaç, 82. Florian Baumann, 90. Mats Marti.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.04.2023 22:16 Uhr.