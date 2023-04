4. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Derendingen gegen Bellach Derendingen setzt seine Siegesserie auch gegen Bellach fort. Das 8:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den 16. Vollerfolg in Serie( in 17 Spielen).

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Derendingen über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren fünf. Zur Halbzeitpause war das Team 3:0 in Führung gelegen.

Bellach war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 75. Minute zum zwischenzeitlichen 1:6.

Die Torschützen für Derendingen waren: Massimo Veronica (2 Treffer), Ermin Basini (2 Treffer), Younes Boukhris (1 Treffer), Massimiliano Bianco (1 Treffer), Leutrim Latifi (1 Treffer) und Enes Basini (1 Treffer). Einziger Torschütze für Bellach war: Gjelbrim Elezi (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Derendingen für Alessandro Veronica (57.) und Kubilay Altintaç (82.). Für Bellach gab es keine Karte.

In der Gruppe ist Derendingen in der Defensive wie auch in der Offensive Spitze. Das Team schiesst am meisten Tore und kassiert die wenigsten. Im Schnitt erzielt das Team 6.2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 16 Spielen, in denen die Offensive 106 Tore erzielte.

Die Abwehr von Bellach kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.2 Tore pro Partie (Rang 9).

Derendingen behauptet sich mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 17 Spielen bei 51 Punkten. Derendingen hat bisher immer gewonnen, nämlich 16mal.

Als nächstes trifft Derendingen auswärts mit FC Bettlach (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 6. Mai (19.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Für Bellach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 10. Für Bellach ist es bereits die zehnte Niederlage der laufenden Saison. Drei Spiele von Bellach gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Bellach in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team Kurdischer FC Solothurn. Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (13.00 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Telegramm: SC Derendingen - FC Bellach 8:1 (3:0) - Heidenegg, Derendingen – Tore: 6. Younes Boukhris 1:0. 17. Enes Basini 2:0. 34. Ermin Basini (Penalty) 3:0.49. Massimo Veronica 4:0. 62. Massimiliano Bianco 5:0. 74. Ermin Basini 6:0. 75. Gjelbrim Elezi 6:1. 80. Massimo Veronica 7:1. 87. Leutrim Latifi 8:1. – Derendingen: Léandre Imbault, Aiman Boukhris, Yakup Erman, Leutrim Latifi, Meriton Salihaj, Massimo Veronica, Mats Marti, Enes Basini, Younes Boukhris, Alessandro Veronica, Ermin Basini. – Bellach: Tim Fawer, Leonis Bajraktaraj, Arbnor Tmava, Sven Müller, Ensar Jasari, Driton Avdili, Qëndrim Elezi, Gjelbrim Elezi, Janis Faoro, Mario Caputo, Dagmawi Kana. – Verwarnungen: 57. Alessandro Veronica, 82. Kubilay Altintaç.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2023 14:09 Uhr.