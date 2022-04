4. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Croatia gegen Türkischer SC Croatia setzt seine Siegesserie auch gegen Türkischer SC fort. Das 5:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie.

Schon früh setzte Croatia dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 11. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 3:1 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Croatia noch auf 5:1.

Türkischer SC war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 32. Minute zum zwischenzeitlichen 1:2.

Die Torschützen für Croatia waren: Marinko Zizak (2 Treffer), Nikola Vidovic (1 Treffer), Jure Princip (1 Treffer) und Ivan Stjepanovic (1 Treffer). Einziger Torschütze für Türkischer SC war: Serhat Daniskan (1 Treffer).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Croatia hat bislang häufig überzeugt: In 16 Spielen hat sie total 75 Tore erzielt, was einem Schnitt von 4.7 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Türkischer SC ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 63 Tore in 16 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.9 Toren pro Spiel (Rang 11).

Croatia bleibt Leader: Nach 16 Spielen hat das Team 43 Punkte. Croatia hat bisher 14mal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Croatia zuhause mit FC Bellach (Rang 7) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am Mittwoch (27. April) statt (20.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Türkischer SC verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Türkischer SC hat bisher dreimal gewonnen, elfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Türkischer SC tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Grenchen 15 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 1. Mai statt (14.00 Uhr, Sportplatz Riedern, Grenchen).

Telegramm: Türkischer SC Solothurn a - HNK Croatia 1:5 (1:3) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 11. Jure Princip 0:1. 15. Ivan Stjepanovic 0:2. 32. Serhat Daniskan 1:2. 38. Nikola Vidovic 1:3. 62. Marinko Zizak 1:4. 90. Marinko Zizak 1:5. – Türkischer SC: Cihat Daniskan, Muhammed Kurdoglu, Emrah Daniskan, Mesut Atici, Ismail Sari, Kerem Yildiz, Kadir Sari, Önder Altintac, Murat Yüksekkaya, Mansur Rassa, Serhat Daniskan. – Croatia: Alan Do Nascimento Santana, Dario Knezovic, Daniel Simic, Jure Princip, Simo Karakus, Nikola Vidovic, Zvonimir Ponjavic, Marinko Zizak, Josip Aracic, Lukas Frljic, Ivan Stjepanovic. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle

