Frauen 2. Liga Erneuter Sieg für Concordia BS gegen Solothurn Frauen Concordia BS setzt seine Siegesserie auch gegen Solothurn Frauen fort. Das 2:0 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie.

(chm)

In der 35. Minute schoss Andjela Stankovic Concordia BS mittels Elfmeter in Führung (1:0). Per Penalty erhöhte Maria Allemann in der 46. Minute zum 2:0 für Concordia BS.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Für Concordia BS gab es keine Karte. Keine einzige Karte erhielt Solothurn Frauen.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.7 hat die Abwehr von Concordia BS ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 29 geschossenen Toren Rang 4.

Concordia BS bleibt mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach sieben Spielen 19 Punkte auf dem Konto. Concordia BS hat bisher sechsmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Concordia BS daheim mit FC Entfelden 1 (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 2. Oktober statt (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Nach der Niederlage büsst Solothurn Frauen zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 6. Für Solothurn Frauen war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Solothurn Frauen verlor zudem erstmals zuhause.

Solothurn Frauen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Schwarz-Weiss an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 1. Oktober statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Solothurn Frauen - FC Concordia Basel 0:2 (0:2) - Heidenegg, Derendingen – Tore: 35. Andjela Stankovic (Penalty) 0:1.46. Maria Allemann (Penalty) 0:2. – Solothurn Frauen: Dana Scherrer, Stephanie Glanzmann, Lumnije Kadriu, Miriam Stampfli, Annika Meyer, Aline Vifian, Valeriana Sadriu, Noelle Andres, Anja Gust, Nadia Nyffeler, Ana Claudia Kossatz Michelini. – Concordia BS: Sarah Back, Aleksandra Stankovic, Géraldine Fellmann, Lea Hinnen, Andjela Stankovic, Maria Allemann, Chiara Leimgruber, Melina Brogle, Yolanda Von Rotz, Laura Oeschger, Cynthia Lemblé. – Verwarnungen: 35. Annika Meyer, 66. Miriam Stampfli, 66. Dana Scherrer.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.09.2022 18:57 Uhr.

