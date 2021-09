3. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Blustavia gegen Niederbipp Blustavia setzt seine Siegesserie auch gegen Niederbipp fort. Das 3:0 zuhause am Mittwoch bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

(chm)

In der 4. Minute gelang Ramon Spring der Führungstreffer zum 1:0 für Blustavia. In der 14. Minute baute Pascal Brunner den Vorsprung für Blustavia auf zwei Tore aus (2:0). Pascal Brunner war es auch, der in der 75. Minute Blustavia weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 3:0.

Bei Blustavia erhielten Jan Arvid Berg (49.) und Tim Joder (65.) eine gelbe Karte. Bei Niederbipp erhielten Louis Veya (24.) und Mariano Schneeberger (75.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle liegt Blustavia weiterhin auf Rang 2. Das Team hat zwölf Punkte. Blustavia hat bisher immer gewonnen, nämlich viermal.

Blustavia spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Subingen (Platz 4). Das Spiel findet am Samstag (11. September) statt (18.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Niederbipp steht in der Tabelle neu auf Rang 11 (zuvor: 10). Das Team hat einen Punkt. Für Niederbipp war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Niederbipp tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Rüttenen an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 15. September statt (20.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Telegramm: SC Blustavia - FC Niederbipp 3:0 (2:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 4. Ramon Spring 1:0. 14. Pascal Brunner 2:0. 75. Pascal Brunner 3:0. – Blustavia: Simon Giger, Joel Falk, Elio Ziltener, Fabian Mollet, Luca Grillo, Philipp Falk, Yves Galey, Pascal Brunner, Tim Joder, Jan Arvid Berg, Ramon Spring. – Niederbipp: Bryan Pellegrinelli, Cedric Mägli, Jan Egger, Laurin Zimmerli, Louis Veya, Damir Lulic, Nicolas Born, Muhamed Trumic, Janis Studer, Mariano Schneeberger, Nando Krenger. – Verwarnungen: 24. Louis Veya, 49. Jan Arvid Berg, 65. Tim Joder, 75. Mariano Schneeberger.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Biberist - FC Subingen 0:2, FC Bettlach - FC Deitingen 0:1, FC Zuchwil - FC Gerlafingen 3:2, FC Selzach - FC Iliria 5:5, FC Rüttenen - FC Leuzigen 4:1, SC Blustavia - FC Niederbipp 3:0

Tabelle: 1. FC Zuchwil 4 Spiele/12 Punkte (6:2). 2. SC Blustavia 4/12 (13:0), 3. FC Rüttenen 4/9 (9:6), 4. FC Subingen 4/9 (12:2), 5. FC Gerlafingen 4/9 (11:4), 6. FC Leuzigen 4/6 (7:8), 7. FC Selzach 4/4 (8:16), 8. FC Deitingen 4/3 (1:4), 9. FC Bettlach 4/3 (2:8), 10. FC Iliria 4/2 (12:15), 11. FC Niederbipp 4/1 (8:14), 12. FC Biberist 4/0 (0:10).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.09.2021 23:18 Uhr.