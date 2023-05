3. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Blustavia gegen Italgrenchen – Joel Falk entscheidet Spiel Blustavia reiht Sieg an Sieg: Gegen Italgrenchen hat das Team am Samstag bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 1:0

Die Entscheidung fiel in der ersten Halbzeit. Joel Falk traf in der 25. Minute zum 1:0.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Blustavia gab es fünf gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Italgrenchen für Eliano Chirico (38.) und Matteo Palermo (66.).

In seiner Gruppe hat Blustavia den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 58 Tore in 20 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.9 Toren pro Spiel. In der Abwehr ist Blustavia sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Die total 14 Gegentore in 20 Spielen bedeuten einen Schnitt von 0.7 Toren pro Match (Rang 1).

Blustavia bleibt Leader: Nach 20 Spielen hat das Team 50 Punkte. Blustavia hat bisher 16mal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Blustavia in einem Auswärtsspiel mit FC Leuzigen (Rang 7) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 20. Mai statt (17.30 Uhr, Kreuzacker, Leuzigen).

Für Italgrenchen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 36 Punkten auf Rang 5. Italgrenchen hat bisher elfmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Italgrenchen in einem Heimspiel mit SC Flumenthal (Platz 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (17.00 Uhr, Sportplatz Riedern, Grenchen).

Telegramm: SC Blustavia - GS Italgrenchen 1:0 (1:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tor: 25. Joel Falk 1:0. – Blustavia: Christian Tesoro, Michael Giger, Dan Brand, Elio Ziltener, Franco Torre, Luca Studer, Philipp Falk, Yves Galey, Joel Falk, Selim Gjocaj, Tobias Steinmüller. – Italgrenchen: Gianluca Argenziano, Eliano Chirico, Stefano Conde Rodrigues, Matteo Palermo, Alessandro Giannini, Ivan Palermo, Leandro Eggenschwiler, Nico Wolf, Melvin Ibraimi, Jari Eggenschwiler, Orhan Zulfi. – Verwarnungen: 32. Tobias Steinmüller, 38. Eliano Chirico, 41. Yves Galey, 50. Selim Gjocaj, 66. Matteo Palermo, 83. Elio Ziltener, 90. Philipp Falk.

