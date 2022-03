3. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Blustavia gegen Biberist Blustavia setzt seine Siegesserie auch gegen Biberist fort. Das 3:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie.

In der 11. Minute war es an Ramon Spring, Blustavia 1:0 in Führung zu bringen. Der gleiche Ramon Spring war in der 32. Minute auch für das 2:0 für Blustavia verantwortlich. Tobias Steinmüller schoss das 3:0 (84. Minute) für Blustavia und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Blustavia hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.8 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Blustavia bleibt Leader: Die Mannschaft steht nach 14 Spielen bei 36 Punkten. Für Blustavia ist es der fünfte Sieg in Serie.

Blustavia spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Niederbipp (Platz 6). Diese Begegnung findet am 2. April statt (16.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Biberist verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Biberist war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Biberist in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Subingen. Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (19.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Telegramm: SC Blustavia - FC Biberist 3:0 (2:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 11. Ramon Spring 1:0. 32. Ramon Spring 2:0. 84. Tobias Steinmüller 3:0. – Blustavia: Martin Leuenberger, Michael Giger, Elio Ziltener, Reza Salamati, Franco Torre, Joel Falk, Luca Grillo, Philipp Falk, Yves Galey, Pascal Brunner, Ramon Spring. – Biberist: Kaspar Noordtzij, Romeo Grossen, Nicola Keller, Janis Frölich, Dominik Marti, Fabio Buri, Michael Rebennack, Fabio Mannori, Marco Flury, Raphael Stuber, Pascal Flury. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.03.2022 22:57 Uhr.