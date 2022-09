4. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Biberist gegen Selzach Biberist reiht Sieg an Sieg: Gegen Selzach hat das Team am Donnerstag bereits den fünften Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:0

(chm)

In der 32. Minute war es an Fisnik Aliti, Biberist 1:0 in Führung zu bringen. Raphael Stuber sorgte in der 46. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Biberist. Biberist erhöhte in der 61. Minute seine Führung durch Fisnik Aliti weiter auf 3:0. Das Tor war ein Penalty. Patrick Stuber schoss das 4:0 (66. Minute) für Biberist und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Biberist erhielten Raphael Stuber (47.) und Michael Rebennack (53.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Selzach, nämlich für Degol Yakob (53.).

In der Defensive hat Biberist in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.8 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 16 erzielten Toren Rang 2.

Zahlreiche Gegentore sind für Selzach ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach fünf Spielen, in denen die Defensive 18 Tore hinnehmen musste (Rang 12).

Dank dem Sieg führt Biberist neu die Tabelle an. Nach fünf Spielen hat das Team 15 Punkte. Das Team rückt damit einen Platz vor. Biberist feiert mit dem Sieg gegen Selzach bereits den fünften Sieg der Saison. Das Team hat dreimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Biberist spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen HSV Halten (Platz [[opponent_team_1_standings]]). Das Spiel findet am 24. September statt (18.15 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Für Selzach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 11. Für Selzach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Selzach spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Klus-Balsthal (Platz 8). Das Spiel findet am 27. September statt (20.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Telegramm: FC Selzach b - FC Biberist 0:4 (0:2) - Zilweg, Selzach – Tore: 32. Fisnik Aliti 0:1. 46. Raphael Stuber 0:2. 61. Fisnik Aliti (Penalty) 0:3.66. Patrick Stuber 0:4. – Selzach: Yannik Lüdi, Janick Bieli, Silvan Rudolf, Tobias Stauffer, Degol Yakob, Luca Veronica, Pascal Amiet, Kevin Pfister, Tashi Norkhang, Michèl Tièche, Lars Jenni. – Biberist: Mario Marti, Dario Jäggi, Romeo Grossen, Janis Frölich, Leon Schmid, Pascal Flury, Michael Rebennack, Raphael Stuber, Marco Flury, Erkan Rahmanoski, Fisnik Aliti. – Verwarnungen: 47. Raphael Stuber, 53. Degol Yakob, 53. Michael Rebennack.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.09.2022 06:47 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.