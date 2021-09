2. Liga Erneuter Sieg für Biberist gegen Härkingen Biberist setzt seine Siegesserie auch gegen Härkingen fort. Das 3:1 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Biberist: Andreas Felder brachte seine Mannschaft in der 4. Minute 1:0 in Führung. Mit einem weiteren Tor erhöhte Andreas Felder für Biberist auf 2:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade sieben Minuten. Biberist erhöhte in der 40. Minute seine Führung durch Roman Rüegsegger weiter auf 3:0. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Yanick Oumaray in der 94. Minute für Härkingen auf 1:3.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Biberist für Petrit Krasniqi (23.) und Ivan Doric (80.). Keine einzige Karte erhielt Härkingen.

Die Offensive von Biberist hat bislang häufig überzeugt: In fünf Spielen hat sie total 13 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.6 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Biberist machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 2. Biberist hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Biberist geht es zuhause gegen FC Iliria (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 25. September (17.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Nach der Niederlage büsst Härkingen zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 7. Härkingen hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Härkingen geht es in einem Auswärtsspiel gegen SC Fulenbach (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 26. September statt (10.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Telegramm: FC Härkingen - FC Biberist 1:3 (0:3) - Aesch, Härkingen – Tore: 4. Andreas Felder 0:1. 11. Andreas Felder 0:2. 40. Roman Rüegsegger 0:3. 94. Yanick Oumaray 1:3. – Härkingen: Victor Muther, Tobias Heutschi, Niklaus Wermuth, Manuel Müller, Tim Büttiker, Silvan Gasser, Sandro Gasser, Ralf Wyss, Chris Rauber, Yanick Oumaray, Silvan Oeggerli. – Biberist: Samuel David, Philipp Herrmann, Marco Imbach, Noah Thurnheer, Ahmad Jawid Bigzad, Andreas Felder, Moreno Blum, Roman Rüegsegger, Jonas Stuber, Petrit Krasniqi, Dario Kopp. – Verwarnungen: 23. Petrit Krasniqi, 80. Ivan Doric.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: SC Fulenbach - FC Trimbach 4:1, FC Härkingen - FC Biberist 1:3, FC Iliria - FC Bellach 5:0

Tabelle: 1. FC Olten 5 Spiele/12 Punkte (13:7). 2. FC Biberist 5/10 (13:10), 3. FC Subingen 5/8 (7:7), 4. FC Iliria 5/8 (11:5), 5. FC Trimbach 5/7 (11:13), 6. FC Mümliswil 5/7 (6:10), 7. FC Härkingen 5/7 (10:8), 8. FC Lommiswil 5/6 (9:9), 9. SC Fulenbach 5/6 (10:9), 10. FC Klus-Balsthal 5/6 (11:11), 11. GS Italgrenchen 5/4 (7:9), 12. FC Bellach 5/3 (6:16).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 23:59 Uhr.