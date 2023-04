Frauen 2. Liga Erneuter Sieg für Allschwil gegen Mutschellen – Siegtreffer durch Nicole Nyfeler Allschwil setzt seine Siegesserie auch gegen Mutschellen fort. Das 2:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Allschwil geriet zunächst in Rückstand, als Nina Raimann in der 10. Minute Mutschellen 1:0 in Front brachte. Durch zwei Tore innerhalb von sechs Minuten schaffte Allschwil aber die Wende. Michèle Fluri schoss in der 44. Minute den Ausgleich, in der 50. Minute erzielte Nicole Nyfeler den Siegtreffer.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Keine Änderung in der Tabelle für Allschwil: Mit 35 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Allschwil hat bisher elfmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Allschwil tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Concordia Basel an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 23. April statt (17.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Für Mutschellen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 9. Mutschellen hat bisher siebenmal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Mutschellen geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Solothurn Frauen (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Stadion FC Solothurn, Solothurn).

Telegramm: FC Mutschellen - FC Allschwil 1:2 (1:1) - Burkertsmatt, Widen – Tore: 10. Nina Raimann 1:0. 44. Michèle Fluri 1:1. 50. Nicole Nyfeler 1:2. – Mutschellen: Dominique Hunziker, Jacqueline Scherrer, Anja Bosshard, Carol Rösli, Melani Herzog, Jael Sauter, Sarah Schwarz, Alisha Eberhart, Michelle Haller, Urata Iseni, Nina Raimann. – Allschwil: Lisa Schär, Selina Del Sol Aballi, Laura Scandaglia, Nicole Nyfeler, Janine Roth, Neela Niederer, Tanita Mathys, Carole Grauwiler, Celina Thurnheer, Kopika Govintharasan, Michèle Fluri. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.04.2023 22:23 Uhr.