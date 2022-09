3. Liga, Gruppe 2 Erfolg für Zuchwil gegen Oensingen Zuchwil behielt im Spiel gegen Oensingen am Mittwoch zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:0.

In der 39. Minute schoss Nicola Mühlhauser Zuchwil mittels Elfmeter in Führung (1:0). In der Schlussphase (89. Minute) erhöhte sodann Noe Loosli noch zum Endresultat von 2:0

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Zuchwil für Anil Eren (40.) und Karanjot Dhillon (47.). Die einzige gelbe Karte bei Oensingen erhielt: Mambo Baudryck Kiala Mingiedi (38.)

Unverändert liegt Zuchwil auf Rang 8. Das Team hat sechs Punkte. Zuchwil hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Auf Zuchwil wartet im nächsten Spiel das neuntplatzierte Team FC Härkingen, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am Sonntag (11. September) statt (14.30 Uhr, Aesch, Härkingen).

Oensingen steht in der Tabelle neu auf Rang 11 (zuvor: 10). Das Team hat zwei Punkte. Für Oensingen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit dem viertplatzierten FC Subingen kriegt es Oensingen als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am Samstag (10. September) statt (17.30 Uhr, Bechburg, Oensingen).

Telegramm: FC Zuchwil - FC Oensingen 2:0 (1:0) - Sportzentrum, Zuchwil – Tore: 39. Nicola Mühlhauser (Penalty) 1:0.89. Noe Loosli 2:0. – Zuchwil: Dario Bannwart, Noe Loosli, Tim Hess, Michael Arnold, Igor Ranfaldi, Batuhan Baladin, Sathurshan Ravi, Karanjot Dhillon, Marko Markovic, Nicola Mühlhauser, Hamza Caliskan. – Oensingen: Dzenan Isovic, Jonas Heller, Artan Berisha, Nicola Zbären, Nikola Celikic, Mambo Baudryck Kiala Mingiedi, Stefan Ostroglav, Ahmet Mumdzic, Michele Intelisano, Daniel Frimpong, Elvedin Bogucanin. – Verwarnungen: 38. Mambo Baudryck Kiala Mingiedi, 40. Anil Eren, 47. Karanjot Dhillon.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.09.2022 21:30 Uhr.

