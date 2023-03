4. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Zuchwil gegen Bellach Zuchwil gewinnt am Samstag zuhause gegen Bellach 4:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Zuchwil: Miguel Cardenas brachte seine Mannschaft in der 3. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand war in der 47. Minute hergestellt: Dagmawi Kana traf für Bellach. Hamza Caliskan erzielte in der 53. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Zuchwil.

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 70. Minute, als Jonas Knörr für Bellach traf. Das Tor von Leonis Ajvazi in der 85. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Zuchwil. In der 92. Minute sorgte Miguel Cardenas für den Schlusspunkt: er traf zum 4:2 für Zuchwil.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Bellach für Sven Müller (20.) und Shaban Arifi (62.). Die einzige gelbe Karte bei Zuchwil erhielt: Miguel Cardenas (62.)

Zahlreiche Gegentore sind für Bellach ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.2 (Rang 9).

Die Tabellensituation bleibt für Zuchwil unverändert. Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Für Zuchwil ist es bereits der achte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat viermal zuhause und viermal auswärts gewonnen.

Zuchwil tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von Kurdischer FC Solothurn an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 26. März statt (13.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Mit der Niederlage rückt Bellach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit neun Punkten neu Platz 10. Bellach hat bisher zweimal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Bellach geht es auswärts gegen FC Bettlach (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 25. März (19.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: FC Zuchwil - FC Bellach 4:2 (1:1) - Sportzentrum, Zuchwil – Tore: 3. Miguel Cardenas 1:0. 47. Dagmawi Kana 1:1. 53. Hamza Caliskan 2:1. 70. Jonas Knörr 2:2. 85. Leonis Ajvazi 3:2. 92. Miguel Cardenas 4:2. – Zuchwil: Granit Fetaj, Ahmed Muxumed, Leonis Ajvazi, Liridon Sulejmani, Mustafa Aras, Kustrim Sopi, Florian Frrokaj, Berkan Özgen, Nenad Jankovic, Yunus Özkaynak, Miguel Cardenas. – Bellach: Tim Fawer, Leonis Bajraktaraj, Finn Schranz, Sven Müller, Janis Faoro, Jonas Knörr, Till Schranz, Gjelbrim Elezi, Shaban Arifi, Qëndrim Elezi, Dagmawi Kana. – Verwarnungen: 20. Sven Müller, 62. Miguel Cardenas, 62. Shaban Arifi.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.03.2023 01:43 Uhr.

