3. Liga, Gruppe 2 Erfolg für Subingen gegen Niederbipp – Nikola Vodic trifft zum Sieg Subingen behielt im Spiel gegen Niederbipp am Mittwoch zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:3.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Nikola Vodic für Subingen. In der 9. Minute traf er zum 1:0. Yanick Kofmehl erhöhte in der 10. Minute zur 2:0-Führung für Subingen. Benedikt Nützi baute in der 13. Minute die Führung für Subingen weiter aus (3:0).

Drago Gavran (17. Minute) liess Niederbipp auf 1:3 herankommen. Joao Carlos Pereira Alves sorgte in der 35. Minute für Niederbipp für den Anschlusstreffer zum 2:3. Niederbipp glich in der 39. Minute durch Ferhat Capan aus. Nikola Vodic sorgte in der 63. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Subingen. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Bei Niederbipp gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Damir Lulic (52.) und Laurin Zimmerli (83.). Gelbe Karten sahen zudem Ferhat Capan (23.) und Damir Lulic (49.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Subingen, Nikola Vodic (67.) kassierte sie.

Subingen hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 12 Tore in vier Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel.

In der Tabelle verbessert sich Subingen von Rang 6 auf 4. Das Team hat sieben Punkte. Subingen hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Subingen in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Oensingen. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (10. September) (17.30 Uhr, Bechburg, Oensingen).

Niederbipp steht in der Tabelle neu auf Rang 7 (zuvor: 4). Das Team hat sechs Punkte. Niederbipp hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Niederbipp spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Welschenrohr (Platz 10). Das Spiel findet am Samstag (10. September) statt (18.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Telegramm: FC Subingen - FC Niederbipp 4:3 (3:3) - Affolter, Subingen – Tore: 9. Nikola Vodic 1:0. 10. Yanick Kofmehl 2:0. 13. Benedikt Nützi 3:0. 17. Drago Gavran 3:1. 35. Joao Carlos Pereira Alves 3:2. 39. Ferhat Capan 3:3. 63. Nikola Vodic 4:3. – Subingen: Thomas Witmer, Silvan Valenti, Julian Gisler, Noel Schläfli, Noah Jordan, Patrick Roth, Damian Widmer, Manuel Nützi, Benedikt Nützi, Nikola Vodic, Yanick Kofmehl. – Niederbipp: Benjamin Trösch, Dominik Ryser, Laurin Zimmerli, Damir Lulic, Jan Egger, Joao Carlos Pereira Alves, Niroj Poopalasingam, Misin Shala, Manuel Fernando Alves Pereira, Ferhat Capan, Drago Gavran. – Verwarnungen: 23. Ferhat Capan, 49. Damir Lulic, 67. Nikola Vodic – Ausschlüsse: 52. Damir Lulic, 83. Laurin Zimmerli.

