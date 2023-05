4. Liga, Gruppe 2 Erfolg für Subingen gegen Biberist – Pascal Winistörfer entscheidet Spiel Subingen gewinnt am Samstag zuhause gegen Biberist 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Subingen gelang Pascal Winistörfer in der 52. Minute. In der 15. Minute hatte Pascal Winistörfer Subingen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Biberist fiel in der 46. Minute durch Leon Schmid.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Subingen, Pascal Zumstein (80.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Biberist, nämlich für Michael Rebennack (70.).

Keine Änderung in der Tabelle für Subingen: Das Team liegt mit 27 Punkten auf Rang 6. Subingen hat bisher achtmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Subingen wartet im nächsten Spiel das siebtplatzierte Team FC Klus-Balsthal, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 24. Mai statt (20.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Für Biberist hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 5. Biberist hat bisher achtmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Biberist geht es daheim gegen FC Welschenrohr (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 20. Mai statt (18.15 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Telegramm: FC Subingen - FC Biberist 2:1 (1:1) - Affolter, Subingen – Tore: 15. Pascal Winistörfer 1:0. 46. Leon Schmid 1:1. 52. Pascal Winistörfer 2:1. – Subingen: Kevin Frühauf, Daniel Flury, Simon Zimmermann, Patrick Dubach, Sven Schläfli, Tim Baranyai, Eric Aloisi, Pascal Zumstein, Pascal Winistörfer, Noé Cardinaux, Joël Marty. – Biberist: Sascha Heri, Dario Jäggi, Felix Stark, Romeo Grossen, Lars Beck, Raphael Stuber, Leon Schmid, Marco Affolter, Michael Rebennack, Kavuthan Kulenthiran, Fisnik Aliti. – Verwarnungen: 70. Michael Rebennack, 80. Pascal Zumstein.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

