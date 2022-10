3. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Riedholz gegen Attiswil – Siegtreffer durch Sven Agnéus Sieg für Riedholz: Gegen Attiswil gewinnt das Team am Sonntag zuhause 2:1.

(chm)

Riedholz geriet zunächst in Rückstand, als Dario Emch in der 3. Minute die zwischenzeitliche Führung für Attiswil gelang. In der 43. Minute glich Riedholz jedoch aus und ging in der 77. Minute in Führung. Torschütze war beide Male Sven Agnéus.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Riedholz. Das Team liegt mit 14 Punkten auf Rang 5. Riedholz hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Riedholz wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team FC Wangen a/A, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am Donnerstag (13. Oktober) statt (20.00 Uhr, Staadfeld, Wangen a.Aare).

Für Attiswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 7. Für Attiswil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Attiswil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Rüttenen (Platz 9). Die Partie findet am 16. Oktober statt (15.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Telegramm: FC Riedholz - FC Attiswil 2:1 (1:1) - Sportplatz Wyler, Riedholz – Tore: 3. Dario Emch 0:1. 43. Sven Agnéus 1:1. 77. Sven Agnéus 2:1. – Riedholz: Joel Binz, Pascal Klaus, Marco Bruni, Lukas Schönenberger, Tim Gyger, Mika Emch, Kevin Kaufmann, Luc Henzi, Henry Horn, Marc Schär, Sven Agnéus. – Attiswil: Adam Bartos, Pascal Walther, Florian Bohner, Nedim Nezirovic, Christoph Rüegger, Roman Wyss, Lukas Wyss, Dario Emch, Ricardo Jorge Da Costa Tavares, Cyril Uebersax, Mike Richard. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

