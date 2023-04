4. Liga, Gruppe 3 Erfolg für Hägendorf gegen Olten Hägendorf behielt im Spiel gegen Olten am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:0.

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: Per Penalty traf Ismail Hasani in der 2. Minute zur 1:0-Führung für Hägendorf. Das letzte Tor der Partie fiel in der 24. Minute, als Robin Flück für Hägendorf auf 2:0 erhöhte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Albin Blatter von Olten erhielt in der 54. Minute die gelbe Karte.

Hägendorf machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 24 Punkten auf Rang 3. Hägendorf hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Hägendorf geht es auswärts gegen US Oltenese (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (18.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Für Olten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 10. Olten hat bisher zweimal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Olten geht es daheim gegen FC Kestenholz (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 23. April statt (16.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Hägendorf - FC Olten 2:0 (2:0) - Breite, Hägendorf – Tore: 2. Ismail Hasani (Penalty) 1:0.24. Robin Flück 2:0. – Hägendorf: Roger Bruder, Olgierd Knurek, Yannig Fiechter, Ismail Hasani, Joris Widmer, Robin Flück, Driton Hasani, Noel Schindelholz, Bas De Graaf, Silas Graber, Sandro Schalt. – Olten: Dominik Santesso, Tobias Fritschi, Robin Witschi, Yilmaz Gültekin, Albin Blatter, Nando Frank, Abbas Sarhan, Maik Stephan Firus, Volkan Inler, Luca Stefanutti, Tatenda Brian Madziba. – Verwarnungen: 54. Albin Blatter.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

