Frauen 2. Liga Erfolg für Entfelden gegen Reinach Entfelden gewinnt am Samstag zuhause gegen Reinach 3:2.

Das erste Tor der Partie fiel für Entfelden: Fabienne Lüscher brachte ihre Mannschaft in der 13. Minute 1:0 in Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Entfelden stellte Fabienne Hirt in Minute 25 her. Fiona Handschin sorgte in der 33. Minute für Reinach für den Anschlusstreffer zum 1:2.

In der 57. Minute baute Fabienne Hirt den Vorsprung für Entfelden auf zwei Tore aus (3:1). Sophie Mc Carvil brachte Reinach in der 79. Minute auf ein Tor heran. Das 2:3 blieb aber der Schlussstand.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Abwehr von Reinach kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 5.4 (Rang 12).

Die Tabellensituation hat sich für Entfelden nicht verändert. Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 11. Entfelden hat bisher fünfmal gewonnen und zwölfmal verloren.

Für Entfelden geht es auswärts gegen FC Mutschellen (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 29. April statt (20.00 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Für Reinach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 12. Für Reinach war es bereits die elfte Niederlage in Serie.

Reinach trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf Gäu Selection (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am Donnerstag (27. April) statt (20.15 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: FC Entfelden 1 - FC Reinach 3:2 (2:1) - Bächen, Unterentfelden – Tore: 13. Fabienne Lüscher 1:0. 25. Fabienne Hirt 2:0. 33. Fiona Handschin 2:1. 57. Fabienne Hirt 3:1. 79. Sophie Mc Carvil 3:2. – Entfelden: Leonie Ludwig, Marisa Tengler, Carmen Barmettler, Lorena Romeo, Andrina Federspiel, Denise Gloor, Leonita Laci, Julia Müller, Fabienne Lüscher, Sophie Hofer, Fabienne Hirt. – Reinach: Vanessa Trüssel, Alexandra Meyer, Vera Baltisberger, Anna Gerecke, Larissa Wasmer, Flurina Caviezel, Samira Sahli, Lidia Limardi, Fiona Handschin, Sophie Mc Carvil, Selina Gysin. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

