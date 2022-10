2. Liga Erfolg für Biberist gegen Trimbach – Dario Kopp trifft zum Sieg Biberist behielt im Spiel gegen Trimbach am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Biberist geriet zunächst in Rückstand, als Enis Ademovic in der 16. Minute die zwischenzeitliche Führung für Trimbach gelang. In der 28. Minute glich Biberist jedoch aus und ging in der 61. Minute in Führung. Torschützen waren Ivan Doric und Dario Kopp.

Gelbe Karten gab es bei Trimbach für Martin Castro (37.), Edin Ademovic (58.) und Lucien Baumgartner (90.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Biberist, Ivan Doric (72.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Biberist zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 3).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Biberist. Das Team liegt mit 18 Punkten auf Rang 6. Biberist hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Biberist tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Lommiswil an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am Mittwoch (26. Oktober) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Für Trimbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 11. Trimbach hat bisher einmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Trimbach wartet im nächsten Spiel zuhause das zehntplatzierte Team SC Fulenbach, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 29. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Telegramm: FC Biberist - FC Trimbach 2:1 (1:1) - Sportplatz Giriz, Biberist – Tore: 16. Enis Ademovic 0:1. 28. Ivan Doric 1:1. 61. Dario Kopp 2:1. – Biberist: Moreno Blum, Sian Thurnheer, Patrik Jäggi, Marco Imbach, Ahmad Jawid Bigzad, Jonas Stuber, Fabrice Mana, Noah Thurnheer, Isaia Martinetz, Dario Kopp, Ivan Doric. – Trimbach: Jonas Flury, Sven Pally, Thomas Schenker, Lucien Baumgartner, Eldin Jusic, Martin Castro, Joel Mangold, Manuel Thut, Enis Ademovic, Daniel Bärtschi, Tobias Flury. – Verwarnungen: 37. Martin Castro, 58. Edin Ademovic, 72. Ivan Doric, 90. Lucien Baumgartner.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2022 11:29 Uhr.

