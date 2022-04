2. Liga Erfolg für Biberist gegen Härkingen Sieg für Biberist: Gegen Härkingen gewinnt das Team am Donnerstag zuhause 3:1.

(chm)

Biberist ging in der 4. Spielminute durch Boris Flury in Führung, ehe Härkingen in der 20. Minute (Loris Micelli) der Ausgleich gelang. Petrit Krasniqi schoss Biberist in der 47. Minute zur 2:1-Führung. Das letzte Tor der Partie fiel in der 94. Minute, als Sian Thurnheer für Biberist auf 3:1 erhöhte.

Bei Biberist erhielten Boris Flury (57.), Noah Thurnheer (59.) und Jonas Stuber (63.) eine gelbe Karte. Bei Härkingen erhielten Tim Büttiker (73.) und Lino Schmidt (86.) eine gelbe Karte.

Biberist hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.1 Tore pro Partie.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Biberist. Das Team liegt mit 26 Punkten auf Rang 4. Biberist hat bisher achtmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Biberist tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Iliria an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 1. Mai statt (15.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Nach der Niederlage büsst Härkingen zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 26 Punkten auf Rang 5. Härkingen hat bisher achtmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Härkingen zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte SC Fulenbach. Das Spiel findet am 1. Mai statt (14.30 Uhr, Aesch, Härkingen).

Telegramm: FC Biberist - FC Härkingen 3:1 (1:1) - Sportplatz Giriz, Biberist – Tore: 4. Boris Flury 1:0. 20. Loris Micelli 1:1. 47. Petrit Krasniqi 2:1. 94. Sian Thurnheer 3:1. – Biberist: Moreno Blum, Fabian Scheidegger, Nicolas Rüfli, Noah Thurnheer, Ahmad Jawid Bigzad, Patrik Jäggi, Jonas Stuber, Boris Flury, Roman Rüegsegger, Dario Kopp, Petrit Krasniqi. – Härkingen: Daniel Lisser, Tobias Heutschi, Manuel Müller, Mario Stecher, Lino Schmidt, Tim Büttiker, Jan Marti, Loris Micelli, Marco Heim, Silvan Gasser, Silvan Oeggerli. – Verwarnungen: 57. Boris Flury, 59. Noah Thurnheer, 63. Jonas Stuber, 73. Tim Büttiker, 86. Lino Schmidt.

