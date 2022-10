2. Liga Erfolg für Bellach gegen Mümliswil Bellach behielt im Spiel gegen Mümliswil am Donnerstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:0.

(chm)

Per Penalty traf Alessandro Fragale in der 43. Minute zur 1:0-Führung für Bellach. In der Schlussphase (90. Minute) erhöhte sodann Kevin Marthaler noch zum Endresultat von 2:0

Bei Bellach erhielten Mario Brcina (10.) und Shaban Arifi (12.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Mümliswil für Adrian Kamber (70.) und Rafael Disler (75.).

Bellach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 21 Punkten auf Rang 3. Bellach hat bisher siebenmal gewonnen und viermal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Bellach auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Iliria. Die Partie findet am Sonntag (30. Oktober) statt (15.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Mümliswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 9. Mümliswil hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Mümliswil verlor zudem erstmals zuhause.

Für Mümliswil geht es zuhause gegen FC Härkingen (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am Sonntag (30. Oktober) statt (15.00 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Telegramm: FC Bellach - FC Mümliswil 2:0 (1:0) - Sportplatz Brunnmatt, Bellach – Tore: 43. Alessandro Fragale (Penalty) 1:0.90. Kevin Marthaler 2:0. – Bellach: Luca Palermo, Ferat Zekiri, Rok Shkoreti, Mario Brcina, Gian Büttler, Jonas Mosimann, Emmanuel Orkoh, Finn Schranz, Shaban Arifi, Kevin Marthaler, Alessandro Fragale. – Mümliswil: Matteo Ciurlia, Adrian Kamber, Janik Disler, Marco Fluri, Cédric Gisler, Rafael Disler, Fabrice Ambühl, Roger Wyser, Dominik Ackermann, Christian Wehrli, Sascha Berger. – Verwarnungen: 10. Mario Brcina, 12. Shaban Arifi, 70. Adrian Kamber, 75. Rafael Disler.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.10.2022 22:20 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.