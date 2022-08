3. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Attiswil gegen Bettlach Attiswil hat sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Bettlach setzt es zuhause ein 3:2 ab.

Bettlach ging zunächst in Führung, als Mauro von Arx in der 11. Minute traf. Dann glich aber Ricardo Jorge Da Costa Tavares (15.) für Attiswil aus. Lukas Wyss in der 42. Minute und Dario Emch in der 55. Minute brachten Attiswil sodann 3:1 in Führung. Bettlach kam in der 69. Minute noch auf 2:3 heran, als Pascal Maritz traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bettlach kassierte vier gelbe Karten. Bei Attiswil erhielten Lukas Wyss (51.) und Florian Bohner (89.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle steht Attiswil nach dem zweiten Spiel auf Rang 3. Im nächsten Spiel kriegt es Attiswil auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SC Blustavia. Diese Begegnung findet am 3. September statt (17.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Nach dem zweiten Spiel steht Bettlach auf dem zehnten Rang. Bettlach spielt zum nächsten Mal zuhause gegen HNK Croatia (Platz 5). Das Spiel findet am 3. September statt (17.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: FC Attiswil - FC Bettlach 3:2 (2:1) - Sportplatz Lindenrain, Attiswil – Tore: 11. Mauro von Arx 0:1. 15. Ricardo Jorge Da Costa Tavares 1:1. 42. Lukas Wyss 2:1. 55. Dario Emch 3:1. 69. Pascal Maritz 3:2. – Attiswil: Adam Bartos, Jan Hohl, Pascal Frey, Nedim Nezirovic, Pascal Walther, Ricardo Jorge Da Costa Tavares, Cyril Uebersax, Florian Bohner, Lukas Wyss, Dario Emch, Christoph Rüegger. – Bettlach: Nicolas Schmid, Luca Supper, Jordi Botange, Marco Fabbro, Mehmet Dönmez, Mitja Haring, Timo Winistörfer, Fabian Frick, Mauro von Arx, Adis Gromilic, Eric Kohler. – Verwarnungen: 30. Mitja Haring, 44. Eric Kohler, 51. Lukas Wyss, 51. Fabian Frick, 89. Florian Bohner, 94. Daniele Gallizioli.

