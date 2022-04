Frauen 2. Liga Entfelden gewinnt deutlich gegen Villmergen Sieg für Entfelden: Gegen Villmergen gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Entfelden: Nadja Wyss brachte ihre Mannschaft in der 8. Minute 1:0 in Führung. Manola Häfeli sorgte in der 26. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Entfelden. Priscilla Stirnimann sorgte in der 40. Minute für Villmergen für den Anschlusstreffer zum 1:2.

In der 49. Minute baute Manola Häfeli den Vorsprung für Entfelden auf zwei Tore aus (3:1). Das letzte Tor der Partie erzielte Fabienne Lüscher, die in der 71. Minute die Führung für Entfelden auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Cristina Garcia de Pablos von Villmergen erhielt in der 57. Minute die gelbe Karte.

In den bisherigen Spielen ist Entfelden nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.4. Das bedeutet, dass Entfelden die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 10 mit durchschnittlich 4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Villmergen ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 5.9 Tore pro Partie (Rang 12).

Entfelden rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Entfelden hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Entfelden geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Allschwil (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 24. April (17.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Für Villmergen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit null Punkten auf Rang 11. Villmergen muss bereits die 13. Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Fünfmal verlor Villmergen zuhause und achtmal auswärts.

Im nächsten Spiel kriegt es Villmergen in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC New Stars Basel 1934. Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (20.00 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Telegramm: FC Entfelden - FC Villmergen 1 4:1 (2:1) - Bächen, Unterentfelden – Tore: 8. Nadja Wyss 1:0. 26. Manola Häfeli 2:0. 40. Priscilla Stirnimann 2:1. 49. Manola Häfeli 3:1. 71. Fabienne Lüscher 4:1. – Entfelden: Vivienne Dörfler, Chiara Del Mistro, Marisa Tengler, Murielle Clerc, Denise Gloor, Andrina Federspiel, Nadja Wyss, Julia Müller, Jasmin Maurer, Fabienne Lüscher, Manola Häfeli. – Villmergen: Jara Burkard, Alexa Fröhlich, Jessica Ventura, Ilaria Ciciarello, Noélia Aschwanden, Melanie Hugi, Samira Bartucca, Priscilla Stirnimann, Sarah Hugi, Sofia Redin, Melanie Widmer. – Verwarnungen: 57. Cristina Garcia de Pablos.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.04.2022 02:47 Uhr.