Frauen 2. Liga Entfelden beendet Niederlagenserie gegen Härkingen Gegen Härkingen gewinnt Entfelden am Sonntag zum ersten Mal nach vier Niederlagen in Folge. Das Team gewann auswärts 3:1.

Entfelden ging in der 44. Spielminute durch Denise Gloor in Führung, ehe Härkingen in der 47. Minute (Jessica Gfeller) der Ausgleich gelang. Fabienne Lüscher schoss Entfelden in der 61. Minute zur 2:1-Führung. In der 69. Minute erhöhte Carmen Barmettler auf 3:1 für Entfelden.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Jessica Gfeller von Härkingen erhielt in der 92. Minute die gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Härkingen ein relativ häufiges Phänomen. Die total 110 Gegentore in 17 Spielen bedeuten einen Schnitt von 6.5 Toren pro Match (Rang 13).

Keine Änderung in der Tabelle für Entfelden: Mit zwölf Punkten liegt das Team auf Rang 11. Entfelden hat bisher viermal gewonnen und zwölfmal verloren.

Entfelden trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Reinach (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (18.00 Uhr, Bächen, Unterentfelden).

Härkingen verharrt nach der Niederlage auf dem 13. Und damit letzten Platz. Härkingen muss bereits die 17. Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Neunmal verlor Härkingen zuhause und achtmal auswärts.

Härkingen trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Reinach (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 30. April statt (16.45 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: Gäu Selection - FC Entfelden 1 1:3 (0:1) - Allmend, Wolfwil – Tore: 44. Denise Gloor 0:1. 47. Jessica Gfeller 1:1. 61. Fabienne Lüscher 1:2. 69. Carmen Barmettler 1:3. – Härkingen: Mia Büttiker, Amy Kuhn, Jana Geier, Cindy Gfeller, Nadin Enderlin, Alina Wyss, Jessica Gfeller, Alisha Friedl, Elena Abi Chakra, Lia Widmer, Rialda Kalakovic. – Entfelden: Leonie Ludwig, Anja Marty, Leonita Laci, Lorena Romeo, Andrina Federspiel, Denise Gloor, Carmen Barmettler, Julia Müller, Sophie Hofer, Fabienne Hirt, Fabienne Lüscher. – Verwarnungen: 92. Jessica Gfeller.

